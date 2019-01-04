12 produtos que não podem faltar nos dias de calor, por especialistas

O verão chegou e com ele os cuidados devem ser redobrados, alguns produtos são essenciais e devem ser levados na mala seja qual for o destino. Por isso, conversamos com diferentes especialistas para saber as suas indicações de produtos, e as melhores maneiras de usá-los.

PROTEÇÃO DIÁRIA

O protetor solar deve ser usado diariamente, mas durante o verão os cuidados devem ser redobrados. “Devido a uma exposição mais prolongada e maior radiação solar no verão sofremos danos na pele como alterações que afetam a elasticidade, alteração da síntese de colágeno, fotoenvelhecimento e alterações em nível de DNA que estão relacionadas ao câncer de pele”, esclareceu a médica dermatologista Julianne Wagmacker

Hoje no mercado existem diferentes fórmulas para os protetores, como os físicos, químicos e até orais. Mas segundo a médica, a eficácia do produto está contida em sua alta proteção contra os raios UVA e UVB. “É importante espalhar bem o produto na pele para que todas as áreas sejam protegidas e também ter uma boa cosmética para cada tipo de pele”, complementou Julianne.

A dermatologista alerta que é preciso inserir o protetor na rotina de verão, independente do seu tipo de pele, e também fazer uso de chapéus, óculos solares, e roupas com proteção UV. “Devemos aplicar o protetor solar 30 minutos antes da exposição em quantidades generosas, o produto deve ser massageado lentamente de modo a cobrir toda a área exposta, e também reaplicar o produto a cada 2 ou 3 horas, e logo após nadar, banhar-se ou secar-se com toalha, e não esquecer da aplicação em áreas como orelhas dorso das mãos e pés”, indicou a dermatologista Julianne Wagmacker.

INDICAÇÕES:





Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação

Episol sec FPS 60, Mantecorp





Os produtos que não podem faltar na mala de verão Crédito: Divulgação

Photoage Wet FPS 40 spray, Dermage





Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação

Epidrat lábios FPS 30 (hidratante e protetor labial)

PARA PROTEGER OS CABELOS

Na estação mais quente do ano, não é só a pele que sofre com as altas temperaturas, os cabelos também devem ter cuidados especiais, principalmente aqueles que passaram por tratamentos químicos, como escovas e colorações. “Os fios tendem a oxidar devido a ação dos raios UV, que afetam a cutícula do cabelo, a melanina e a queratina, levando à descoloração, enfraquecimento e perda de brilho”, explicou a dermatologista Patrícia Friço.

Uma das alternativas para proteger os cabelos são os óleos, e segundo a médica, os mais indicados são os de argan, maracujá ou andiroba, pois criam uma espécie de película resistente envolta dos fios. Além disso, o uso de bonés ou chapéus também é indicado, e para pessoas que tem queda de cabelo, também é recomendado usar algum tipo de filtro solar no couro cabeludo.

Porém, outros fatores também ajudam na danificação do cabelo durante o verão, como as águas do mar e piscina, que prejudicam a estrutura das cutículas capilares. “O contato com sal, iodo e cloro não é nada legal para o cabelo, pois compromete a quantidade de proteínas, causando fraturas e microfraturas nos fios, além de alterar a coloração. Uma boa dica para evitar esses danos é lavar o cabelo com água dessalinizada, como mineral ou termal, assim que voltar do mar ou da piscina”, indicou a dermatologista.

Outros hábitos comuns dos dias quentes como dormir com os fios molhados ou manter os cabelos presos por um longo período, também são prejudiciais. “Passar a noite com os fios úmidos encostados no travesseiro os deixa frágeis, além de favorecer o aparecimento de caspa e acelerar a queda capilar. E tensão por manter os cabelos presos causa a quebra e queda dos fios, principalmente se os prendedores forem de silicone ou borracha”, destacou a médica. Patricia Friço indicou também: “Caso não aguente ficar com o cabelo solto no calor, na hora de prendê-lo, opte por palitinhos de madeira ou plástico”, finalizou.

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Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação





Sun Sublime Oil, Care Line, Keune

Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação

Color Extend Sun Waterwear, Redken

Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação

SP Sun Concentrate, Wella

LOÇÕES EM CASOS DE EXPOSIÇÃO EXCESSIVA AO SOL

As loções pós-sol são importantes naqueles casos em que houve uma exposição excessiva ao sol, causando ardência, vermelhidão e sensação de queimação. “No estado já temos esse conceito de ficar exposto ao sol o dia inteiro, o que não é correto. Mas no verão, isso aumenta ainda mais, pois as pessoas também vão dias seguidos á praia”, relatou a médica Gláucia Maria Duarte.

As substâncias como calamina, camomila, e aloe vera - contidas nas loções - são as responsáveis pela sensação de refrescância e alívio, que acalmam a pele. “A loção deve ser usada na pele logo após a exposição, pois a pele fica mais sensível”, disse a médica.

Glaucia também complementou dizendo que nesse período de verão é comum ocorrer casos desse tipo de queimadura em crianças. “Os adultos levam as crianças e muitas vezes não se preocupam com o horário em sair da praia, o que é perigoso, pois a queimadura de sol, essa que apresenta apenas vermelhidão e ardência, também pode evoluir para uma de segundo grau, que é aquela que apresenta bolhas”, alertou.

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Freshsun Spray Pós Sol Calmante E Refrescante Corporal

Os produtos que não podem faltar na mala de verão Crédito: Divulgação

Pós Sol Caladryl

Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação

Amilia Talco Liquido

HIDRATANTES PARA A ROTINA DE CALOR

Os produtos com efeito hidratantes são essenciais para manter a pele hidratada, fora aquela sensação gostosa que fica na pele durante o pós-praia, após um banho e uma boa camada do produto. A dermatologista Isabella Redighieri sugeriu o uso de três fórmulas diferentes, sendo um para o rosto, com um sérum que seca fácil, outro em spray, para o corpo, e por fim um óleo de banho, que também pode ser usado para hidratar a pele, sendo uma alternativa ao uso do sabonete - que segundo ela, também podem ressecar a pele.

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Mineral 89

Este é indicado para a hidratação do rosto, pois concentra ativos ricos em 15 minerais e melhora as defesas naturais da pele. “Além disso, a fórmula tem Ácido Hialurônico, funcionando como ação hidratante e preenchedora”, disse ela.

Os produtos que não podem faltar na mala do verão Crédito: Divulgação

Isdin spray

Este hidratante corporal possui monossacarídeos e umectantes, dexapantenol e vitamina E, que além de hidratar por todo o dia, tem efeito antioxidante. “Por ser em spray, é ótimo para áreas pilosas - aquelas que absorvem mais água e minerais- e também para quem não gosta da sensação de cremes na pele, pois seca em segundos”, completou Isabella.

Os produtos que não podem faltar na mala de verão Crédito: Divulgação

Óleo de banho - Bioderma Atoderm