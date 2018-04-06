11 fatos sobre o silicone que podem ajudar na sua decisão

Tire suas dúvidas sobre o silicone Crédito: lucianapepino.com.br

O implante de silicone tem se tornado uma prática cada vez maior e mais comum entre as mulheres. De acordo com o último Censo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), em 2016, houve um aumento de 19,6% no número de cirurgias para aumento das mamas. Foram 288.597 procedimentos só em 2016. Porém ainda existem dúvidas e mitos, e para te ajudar na decisão de fazer ou não a cirurgia. Luís Felipe Maatz, cirurgião plástico e especialista em reconstrução mamária, responde algumas dúvidas sobre o assunto:

A prótese pode camuflar diagnósticos de exames de imagem, como mamografia ou ultrassom?

A presença de próteses mamárias não interfere na realização dos exames para detecção de doenças mamárias. Pode-se fazer normalmente a mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética.

Pode haver rejeição por parte do corpo? Se acontecer, qual o procedimento?

Na verdade, não existe rejeição de qualquer prótese pelo corpo humano. O que pode ocorrer é um processo infeccioso ou inflamatório ao redor da prótese. Em alguns casos, pode ser necessária a retirada temporariamente. Após o tratamento adequado e finalizado do processo infeccioso ou inflamatório, é possível rever a nova implantação do silicone.

Existe uma idade específica para melhor colocação da prótese?

A idade mínima para a colocação de próteses é definida individualmente: as mamas devem ter completado totalmente sua formação e crescimento, o que se dá por volta dos 16 anos. Não há idade máxima para se colocar ou trocar a prótese de silicone, desde que as condições de saúde da paciente permitam uma cirurgia segura.

Como saber o tamanho ideal para cada biotipo?

A definição do tamanho ideal para cada paciente leva em conta diversos fatores: desejo da paciente, volume, medidas e forma inicial das mamas, medidas de altura e largura da caixa torácica, entre outros. Somente após uma consulta com um cirurgião plástico é que podemos definir o volume que deverá ser utilizado na cirurgia.

Hoje, há uma série de tipos de prótese. Como saber qual a mais segura?

Assim como na escolha do tamanho, vários fatores influenciam nessa escolha. Na consulta com o cirurgião plástico, há a exposição dos diversos tipos de próteses e definição da mais adequada para cada paciente.

Existe perigo de estourar ou vazar?

Há, sim, o risco de rompimento da prótese. Estudos atuais indicam taxas variáveis entre 1 e 5% ao longo de 10 anos. O fenômeno de vazamento (bleeding) tem diminuído muito ao longo dos anos. Atualmente, é mais raro, devido à melhoria constante da qualidade das próteses, que possuem hoje um gel de preenchimento e camadas de revestimento mais resistentes.

Após a prótese, a sensibilidade continua a mesma?

Pode haver diminuição da sensibilidade das mamas, geralmente parciais e reversíveis. Alguns estudos apontam que a maioria das pacientes que permaneceram com alteração da sensibilidade fariam a cirurgia novamente. Isso indica que a melhoria da autoestima supera eventual alteração da sensibilidade.

É possível amamentar normalmente? O silicone pode interferir na produção do leite?

Se a prótese for colocada via inframamária (incisão embaixo das mamas) ou pela via axilar, não há cortes na glândula nem nos ductos mamários. Assim, não há prejuízo na amamentação.

É necessário trocar a prótese depois de um determinado tempo?

As próteses atuais não possuem prazo de validade. Só há necessidade de troca em caso de alguma complicação, como ruptura.

Caso a paciente opte por um tamanho maior que o ideal para seu biótipo, há algum risco? Quais?

Sim. Há maior possibilidade de desenvolvimento de estrias e sinmastia (quando as mamas se unem na região central do tórax).

Como é a recuperação?