10 sugestões de cenários para abusar das selfies durante as férias

Se antes da era digital o número de fotos em viagens era delimitado pelo modelo de filme fotográfico, que poderia variar entre 12, 24 ou 36 exposições, hoje as possibilidades de poses são infinitas. Ainda mais se levarmos em conta a popularização das redes sociais, que além de servir como álbum digital, difundiu uma nova modalidade de foto, a selfie. E o recurso, muito comum em viagens, tem até dia próprio, que é celebrado hoje, dia 21/06.

A Interpoint Viagens & Turismo, agência especializada em viagens de luxo e experiências de neve, listou 10 lugares fora do circuito tradicional de viagens para que você saia bem na foto em qualquer canto do mundo.

Confira as dicas:

Antártida Crédito: interpoint.com.br

ANTÁRTIDA

Intocada e fechada para visitações turísticas por séculos, o exótico e inexplorado continente ártico, situado ao fim do mundo, como reza a lenda, se destaca não só pelas suas belas paisagens e temperaturas abaixo de zero, mas também por ser o lar de incríveis espécies marinhas. As exuberantes praias de areia preta, geralmente pontuadas por inúmeros pinguins imperador e focas elefantes, oferecem fotos incríveis, principalmente se combinadas com as múltiplas tonalidades de azul e branco da região.

Namíbia Crédito: interpoint.com.br

NAMÍBIA

Embora não seja tão famoso como os demais países africanos, a Namíbia é um dos lugares mais belos e impressionantes do mundo. Cravado ao sul do continente africano, bem pertinho da África do Sul e da Angola, este singelo e exótico país presenteia os seus visitantes com paisagens jamais vistas, como o Deserto de Sossusvlei. Famosa por ser um dos cenários mais inóspitos da terra, a atração conta com árvores petrificadas, suntuosas dunas avermelhadas e um belo jogo de luzes, sombras e cores ideais para boas fotos. Os tradicionais passeios pelas savanas africanas também não deixam a desejar no Instagram!

Cartagena de Índias, Colômbia Crédito: interpoint.com.br

CARTAGENA DE ÍNDIAS, COLÔMBIA

Para quem gosta de cores fortes e marcantes nas fotos, Cartagena de Índias é o lugar! Declarada Patrimônio Mundial da Humanidade, esta simpática e aconchegante cidade colombiana é famosa pelo seu centro histórico, que além de muito bonito, esbanja um colorido inesquecível aos olhos e as lentes das câmeras e smartphones. Quem preferir sol, água fresca e tons mais puxados para o azul em suas fotos, a terra de Gabriel Garcia Márquez oferece ainda praias de cair o queixo...

Butão Crédito: interpoint.com.br

BUTÃO

Nos confins da Ásia, no extremo leste dos Himalaias, bem pertinho da China e da Índia, o Butão, ou Reino da Felicidade, para os mais íntimos, inspira sensações e experiências aquém do imaginável aos turistas que por lá se aventuram. Fechado para o mundo até 1974, a Terra dos Dragões é relativamente pequena se tratando de território, mas culturalmente gigante, e mantém intactos diversos templos, monastérios e costumes. As belas paisagens e a peculiar arquitetura das casas, geralmente de barro e madeira e decoradas com lindas pinturas feitas à mão certamente renderão ótimas fotos e muitos likes!

Budapeste, Hungria Crédito: interpoint.com.br

BUDAPESTE, HUNGRIA

No leste europeu o destaque fica por conta da encantadora Budapeste, que além de ser bastante famosa pela divisão causada pelo Rio Danúbio, que assim como a cidade é igualmente charmoso e reconhecido internacionalmente, a capital húngara oferece um mix de contrastes entre o moderno e o antigo. Em Peste, a leste do Rio, o edifício do Parlamento, erguido ao melhor estilo gótico, com torres em formato de agulha e o metrô - o mais antigo de toda a Europa - são ótimos pontos para fotos. Já em Buda, do outro lado da ponte, a Igreja de São Matias e as ruínas medievais surgem como belas paisagens.

Tahiti Crédito: interpoint.com.br

TAHITI

Afastado de tudo e de todos, este encantador arquipélago de 118 ilhas situado no Pacífico Sul é umdos representantes da Oceania nesta lista. Próximo da Austrália, o país encanta pelo ar paradisíaco. Suas lindas e exuberantes praias de areia branquinha contrastam com as múltiplas tonalidades de azul do mar, que além de deslumbrante, é bastante propício para a prática de surf, mergulho e outras atividades aquáticas. O destino, inclusive, é muito procurado por apaixonados em lua de mel, que anseiam pela tranquilidade das ilhotas formadas por corais em Bora Bora. Uma vez no destino, não deixe de tirar muitas fotos e registrar tudo no Facebook e no Instagram, afinal, uma viagem dessas tem mais é que ser compartilhada...

P.S: Não esqueça a camisa florida e o colar de flores nativo. Por mais que seja uma foto clichê, ela será uma das mais incríveis!

Petra, Jordânia Crédito: interpoint.com.br

PETRA, JORDÂNIA

Quem assistiu ao filme Indiana Jones e a Última Cruzada (1989), dirigido por Steven Spielberg e encenado por Harrison Ford e Sean Connery sabe que Petra, na Jordânia, foi um dos locais escolhidos pela Universal Studios para gravação do filme. Mas o que talvez você não saiba, é que o local onde estava escondido o Santo Graal durante o longa não só existe, como se chama AL-Khazneh e é possível visita-lo e registrar tudinho nas redes sociais. Imagine só quão fantástico seria ter um registro desses?

Para quem não é fã da franquia ou até mesmo de cinema, Petra oferece um céu estrelado, dunas fascinantes e um conjunto de edifícios esculpidos nas imponentes montanhas cercadas por sinuosas encostas e vales.

Canadá Crédito: interpoint.com.br

CANADÁ

Bom, se você busca diversidade em suas fotos, o Canadá é a melhor das opções. Com clima e paisagens diferentes em cada uma das suas sete regiões, o segundo maior país do mundo oferece atrativos para todos os gostos e estilos. Para quem gosta de esquiar, por exemplo, as mais importantes estações de esqui da América do Norte estão no país. Para os mais radicais e aventureiros, os grandes lagos de águas azuis-esmeralda são perfeitos para a prática de canoagem ou rafting. Os belos campos abertos e as centenárias florestas também chamam a atenção e rendem lindas fotos. No outono, é bem comum ver as típicas folhas avermelhadas  símbolo do país  espalhadas pela cidade...

Nova Zelândia Crédito: interpoint.com.br

NOVA ZELÂNDIA

A viagem em busca da foto perfeita pode até ser longa e cansativa  cerca de 22 horas , mas uma vez no destino, a recompensa virá. O pessoal de Hollywood que o diga, já que eles adoram usar o país como pano de fundo para algumas das suas produções. Algumas delas, inclusive, são bem famosas e já ganharam até mesmo Oscar na categoria de melhor fotografia, como é o caso da trilogia Senhor dos Anéis, gravada em diversos locais da Nova Zelândia. Além do apelo cinematográfico, a ilha conta ainda com vulcões ativos, gêiseres, lagos multicoloridos e diversas formações geológicas inusitadas. Opções de cenário para sair bonito na foto é o que não faltam...

Jamaica Crédito: Positivo Turismo

JAMAICA