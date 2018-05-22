10 filmes que são a cara da Revista.Ag

O diabo veste Prada Crédito: Pinterest

Trabalhar na redação de um jornal ou de uma revista não é nada fácil, e quem conhece sabe da correria no dia-a-dia. Porém quando sobra aquele tempinho para relaxar, nada é melhor do que curtir um filme com uma pipoca. Para aproximar nossos leitores ainda mais da Revista.Ag, integrantes da equipe do "Divirta-se" do Gazeta Online escolheram filmes que tem tudo a ver com nossa história. Então confira nossas dicas e depois prepare a pipoca para celebrar com a gente da melhor maneira.

Pedro Permuy, estagiário do Gazeta Online Crédito:

Pedro Permuy - Repórter

Sex And The City 2 Crédito: Pinterest

Sex And The City 2

"O cenário é Manhattan e as personagens são cinco nova-iorquinas que representam fielmente a imagem de mulheres independentes, modernas e totalmente cosmopolitas  incluindo o mito que é Sarah Jessica Parker, é claro. O filme remonta, principalmente, à viagem que elas fazem a Dubai e Abu Dhabi. Já a bordo da primeira classe da Emirates elas formam um complô de aventuras rumo ao Oriente Médio. Lá, cada uma deixa transparecer a própria personalidade, mas mostram o que têm de melhor: a amizade sincera uma pela outra".

Julie ENTITY_amp_ENTITYJulia Crédito: Pinterest

Julie & Julia

"Bem-vindo à mesa! Julie é uma mulher, prestes a completar 30 anos, que ainda busca algo para fazer que dê sentido às suas manhãs, tardes e noites. Nisso, decide se empenhar em fazer 524 receitas do livro 'Mastering the Art of French Cooking', de Julia Child  americana, moradora de Paris, referência em culinária. Ao longo desse período, Julie relata a experiência de cada dia em um blog próprio e, mais tarde, até visita a cozinha de Julia, na França. O mais legal é ver como um bom projeto pode dar uma guinada na vida de alguém e como o empenho é independente. Quem assistir (ou já assistiu) vai entender do que estou falando"

. Crédito: Pinterest

Yves Saint-Laurent

"O filme mostra que a moda tem tudo a ver com a gente. Na trama, o icônico Yves Saint-Laurent é convidado a cuidar dos rumos da maison fundada por Christian Dior. Depois do primeiro desfile, que ele mesmo organizou, conhece seu futuro parceiro de trabalho  e amante. A partir de então, eles se associam para criar a grife que mais tarde leva seu nome. Retrata bem a vida de Yves em plena Paris de 1957, um momento que não deve ter sido tarefa fácil.

. Crédito: (Foto: Reprodução/Facebook)

Erik Oakes - Editor do Divirta-se

Desde o início, quando trabalhava no Gazeta Online cobrindo eventos, a Revista AG se mostrou muito forte no quesito moda e respeito à diversidade. As capas ousadas - como a da transexual que revelou detalhes do seu diário - e os ensaios maravilhosos - como o que foi feito em comemoração aos 85 anos de A Gazeta, com modelos vestindo roupas de jornal - ficaram em minha mente. Logo, os filmes que me vem a mente ao falar da revista são os seguintes:

O diabo veste Prada Crédito: Pinterest

O Diabo Veste Prada

"Não que a editora, Mariana Perini, seja mão de ferro como Miranda Prestly. Mas o filme me remete à Revista.ag por sempre ter a moda como norte, além de mostrar um pouco do trabalho da redação. Me lembra muito as reuniões de pauta 'das antigas', que acompanhava de longe. Mostra também o compromisso com a informação, nesse mercado tão importante para a economia, sem esquecer as tendências".

Bonequinha de luxo Crédito: Pinterest

Bonequinha de Luxo

"Quando se fala em moda, é impossível não lembrar de Audrey Hepburn. Heroína romântica das telas, com caráter humanitário, a atriz é um ícone. O filme é clássico por mostrar a maravilhosa Champs Elysées e toda luxuosidade de uma época de ouro do cinema. Apesar de a personagem ser uma garota de programa atrás de um milionário, sua ousadia para época, e seu estilo permanecem e inspiram gerações. Por sinal, vale até uma sugestão de ensaio, hein Mariana? (risos)".

Kinky Boots Crédito: Pinterest

Kinky Boots

"Esse filme reúne moda, diversidade e empreendedorismo - tudo o que a Revista.ag mostrou lindamente nesses 10 anos. No longa, uma drag, que é a protagonista, inspira um herdeiro de uma fábrica de sapatos - que está a beira da falência - a inovar. O encontro dos dois mostra o respeito ao diferente e resulta numa iniciativa bacana e bem sucedida. Os protagonistas entram em acordo e começam a fabricar sapatos para as drags queens, um mercado bastante promissor. O que prova que essa parceria inusitada se transformou em um sucesso".

Pedro Pimenta Crédito: Vitor Jubini

Pedro Pimenta - Estagiário

Trama Fantasma Crédito: Pinterest

Trama Fantasma

"O filme conta a história de um renomado estilista, que tem como inspiração suas musas para criar os vestidos de sua grife. O longa me lembra a Revista.ag no modo de exibir um tema específico, de forma clara, acessível, e mostrando sempre os bastidores do mundo da moda. A publicação deixa até aqueles que não fazem parte deste universo, no mínimo, interessados pelo tema. Aliás, isso é algo que a revista faz com excelência".

Darshany Loyola Crédito:

Darshany Loyola - Editora Adjunta do Caderno 2

Diário de uma paixão Crédito: Pinterest

Diário de uma Paixão

"Baseado no livro homônimo de Nicholas Sparks, um dos escritores de maior sucesso do mundo, o filme é uma clássica história de amor. Mostra a paixão proibida entre um rapaz humilde, vivido por Ryan Gosling, e uma moça rica, interpretada por Rachel McAdams, interrompida pelo destino já traçado pela sociedade. Mas o casal acaba se reencontrando, e a forma como o longa aborda os novos caminhos desse romance é emocionante. Se ainda não assistiu, prepare os lenços".

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom Crédito: Pinterest

Os Delírios de Consumo de Becky Bloom

"Também adaptado de um livro, escrito por Sophie Kinsella, o filme conta a história de Rebecca Bloomwood (Isla Fisher), uma jornalista viciada em compras. Com vários cartões de crédito e uma dívida enorme, ela ainda acaba perdendo o emprego e precisa se reinventar ao conseguir uma vaga numa revista sobre economia. Além de abordar temas interessantes, como o jornalismo e o vício em compras, a comédia é leve e divertida, ideal para ser assistida quando precisamos de momentos de descontração. Rende boas risadas".

Moulin Rouge Crédito: Pinterest

Moulin Rouge