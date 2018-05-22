10 filmes que são a cara da Revista.Ag

Trabalhar na redação de um jornal ou de uma revista não é nada fácil, e quem conhece sabe da correria no dia-a-dia. Porém quando sobra aquele tempinho para relaxar, nada é melhor do que curtir um filme com uma pipoca. Para aproximar nossos leitores ainda mais da Revista.Ag, integrantes da equipe do "Divirta-se" do Gazeta Online escolheram filmes que tem tudo a ver com nossa história. Então confira nossas dicas e depois prepare a pipoca para celebrar com a gente da melhor maneira.
Pedro Permuy - Repórter
Sex And The City 2
"O cenário é Manhattan e as personagens são cinco nova-iorquinas que representam fielmente a imagem de mulheres independentes, modernas e totalmente cosmopolitas incluindo o mito que é Sarah Jessica Parker, é claro. O filme remonta, principalmente, à viagem que elas fazem a Dubai e Abu Dhabi. Já a bordo da primeira classe da Emirates elas formam um complô de aventuras rumo ao Oriente Médio. Lá, cada uma deixa transparecer a própria personalidade, mas mostram o que têm de melhor: a amizade sincera uma pela outra".
Julie & Julia
"Bem-vindo à mesa! Julie é uma mulher, prestes a completar 30 anos, que ainda busca algo para fazer que dê sentido às suas manhãs, tardes e noites. Nisso, decide se empenhar em fazer 524 receitas do livro 'Mastering the Art of French Cooking', de Julia Child americana, moradora de Paris, referência em culinária. Ao longo desse período, Julie relata a experiência de cada dia em um blog próprio e, mais tarde, até visita a cozinha de Julia, na França. O mais legal é ver como um bom projeto pode dar uma guinada na vida de alguém e como o empenho é independente. Quem assistir (ou já assistiu) vai entender do que estou falando"
Yves Saint-Laurent
"O filme mostra que a moda tem tudo a ver com a gente. Na trama, o icônico Yves Saint-Laurent é convidado a cuidar dos rumos da maison fundada por Christian Dior. Depois do primeiro desfile, que ele mesmo organizou, conhece seu futuro parceiro de trabalho e amante. A partir de então, eles se associam para criar a grife que mais tarde leva seu nome. Retrata bem a vida de Yves em plena Paris de 1957, um momento que não deve ter sido tarefa fácil.
Erik Oakes - Editor do Divirta-se
Desde o início, quando trabalhava no Gazeta Online cobrindo eventos, a Revista AG se mostrou muito forte no quesito moda e respeito à diversidade. As capas ousadas - como a da transexual que revelou detalhes do seu diário - e os ensaios maravilhosos - como o que foi feito em comemoração aos 85 anos de A Gazeta, com modelos vestindo roupas de jornal - ficaram em minha mente. Logo, os filmes que me vem a mente ao falar da revista são os seguintes:
O Diabo Veste Prada
"Não que a editora, Mariana Perini, seja mão de ferro como Miranda Prestly. Mas o filme me remete à Revista.ag por sempre ter a moda como norte, além de mostrar um pouco do trabalho da redação. Me lembra muito as reuniões de pauta 'das antigas', que acompanhava de longe. Mostra também o compromisso com a informação, nesse mercado tão importante para a economia, sem esquecer as tendências".
Bonequinha de Luxo
"Quando se fala em moda, é impossível não lembrar de Audrey Hepburn. Heroína romântica das telas, com caráter humanitário, a atriz é um ícone. O filme é clássico por mostrar a maravilhosa Champs Elysées e toda luxuosidade de uma época de ouro do cinema. Apesar de a personagem ser uma garota de programa atrás de um milionário, sua ousadia para época, e seu estilo permanecem e inspiram gerações. Por sinal, vale até uma sugestão de ensaio, hein Mariana? (risos)".
Kinky Boots
"Esse filme reúne moda, diversidade e empreendedorismo - tudo o que a Revista.ag mostrou lindamente nesses 10 anos. No longa, uma drag, que é a protagonista, inspira um herdeiro de uma fábrica de sapatos - que está a beira da falência - a inovar. O encontro dos dois mostra o respeito ao diferente e resulta numa iniciativa bacana e bem sucedida. Os protagonistas entram em acordo e começam a fabricar sapatos para as drags queens, um mercado bastante promissor. O que prova que essa parceria inusitada se transformou em um sucesso".
Pedro Pimenta - Estagiário
Trama Fantasma
"O filme conta a história de um renomado estilista, que tem como inspiração suas musas para criar os vestidos de sua grife. O longa me lembra a Revista.ag no modo de exibir um tema específico, de forma clara, acessível, e mostrando sempre os bastidores do mundo da moda. A publicação deixa até aqueles que não fazem parte deste universo, no mínimo, interessados pelo tema. Aliás, isso é algo que a revista faz com excelência".
Darshany Loyola - Editora Adjunta do Caderno 2
Diário de uma Paixão
"Baseado no livro homônimo de Nicholas Sparks, um dos escritores de maior sucesso do mundo, o filme é uma clássica história de amor. Mostra a paixão proibida entre um rapaz humilde, vivido por Ryan Gosling, e uma moça rica, interpretada por Rachel McAdams, interrompida pelo destino já traçado pela sociedade. Mas o casal acaba se reencontrando, e a forma como o longa aborda os novos caminhos desse romance é emocionante. Se ainda não assistiu, prepare os lenços".
Os Delírios de Consumo de Becky Bloom
"Também adaptado de um livro, escrito por Sophie Kinsella, o filme conta a história de Rebecca Bloomwood (Isla Fisher), uma jornalista viciada em compras. Com vários cartões de crédito e uma dívida enorme, ela ainda acaba perdendo o emprego e precisa se reinventar ao conseguir uma vaga numa revista sobre economia. Além de abordar temas interessantes, como o jornalismo e o vício em compras, a comédia é leve e divertida, ideal para ser assistida quando precisamos de momentos de descontração. Rende boas risadas".
Moulin Rouge
"Um dos musicais mais encantadores do cinema, o filme fala, basicamente, da história de amor impossível entre uma cortesã (Nicole Kidman) e um escritor (Ewan McGregor), tendo como pano de fundo um cabaré. Mas apesar de ser uma trama simples e trágica, o longa ganha pontos por colocar em sua trilha músicas de todas as épocas (você vai reconhecer Madonna, por exemplo) e canções originais, como 'Lady Marmalade', que estourou na época nas vozes de Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim e Mýa".