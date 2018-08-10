É tendência ombros à mostra

Os ombros à mostra ganharam nossos corações e continuam firmes e fortes mundo afora. Super feminino o modelo agrega charme e uma elegância despretensiosa ao visual! Vale com recortes, babados, tricô, alfaiataria e por aí vai.

Ótima opção pra um office look ficar mais leve, por exemplo, para aquela produção mais despojada do fim de semana ou até mesmo para o vestido daquela festa de arromba. Além disso, ombros de fora garantem uma pegada fashionista e sensual ao mesmo tempo  já que deixam o colo à mostra.