Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas da Nanda

É tendência ombros à mostra

Fernanda Trindade te dá as melhores dicas sobre como usar esse estilo que já conquistou o coração das fashionistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 20:10

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 20:10

A tendência dos ombros á mostra já é a queridinha das fashionistas Crédito: Pinterest
Os ombros à mostra ganharam nossos corações e continuam firmes e fortes mundo afora. Super feminino o modelo agrega charme e uma elegância despretensiosa ao visual! Vale com recortes, babados, tricô, alfaiataria e por aí vai.
Ótima opção pra um office look ficar mais leve, por exemplo, para aquela produção mais despojada do fim de semana ou até mesmo para o vestido daquela festa de arromba. Além disso, ombros de fora garantem uma pegada fashionista e sensual ao mesmo tempo  já que deixam o colo à mostra.
É investimento certo! Vamos ver umas inspirações das boas!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados