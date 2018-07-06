É tendência: chunky sneaker

Os tênis possuem forma confortável e já conquistaram os pés das fashionistas Crédito: Reprodução/Instagram

Com visual maximalista, solado grosso, veia statement e DNA super anos 90, os tênis com estilo robusto são must-have na temporada. Chamados de Chunky sneaker, eles são polêmicos, mas combinam, sim, com diversos tipos de produções cheias de estilo, vamos ver algumas? Para deixar o outfit em alfaiataria - especialmente os looks com duas peças tipo conjunto - com um ar despojado e super atual, nada melhor que abusar de um contraste super descolado.

O sneaker entra na produção como peça principal e resulta em uma ótima opção para inovar no look de trabalho. Tendência forte na temporada, o vinil pode ser uma ótima opção para compor uma produção chique, cheia de conforto e indiscutivelmente irresistível.