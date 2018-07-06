É tendência: chunky sneaker

Com visual maximalista, solado grosso, veia statement e DNA super anos 90, os tênis com estilo robusto são must-have na temporada. Chamados de Chunky sneaker, eles são polêmicos, mas combinam, sim, com diversos tipos de produções cheias de estilo, vamos ver algumas? Para deixar o outfit em alfaiataria - especialmente os looks com duas peças tipo conjunto - com um ar despojado e super atual, nada melhor que abusar de um contraste super descolado.
O sneaker entra na produção como peça principal e resulta em uma ótima opção para inovar no look de trabalho. Tendência forte na temporada, o vinil pode ser uma ótima opção para compor uma produção chique, cheia de conforto e indiscutivelmente irresistível.
Brincar com contrastes de estilos e materiais pode ser uma forma de destaque da estação e, no caso dos sneakers, investir em materiais mais sofisticados como o vinil é a solução perfeita. Assuma o visual mais esportivo investindo em tecidos e modelagens super confortáveis. Peças como calças em moletom e jaquetas em nylon são escolhas perfeitas com o sneaker-da-vez, garantindo um visual super atual. Para uma produção mais relax, e nem por isso menos autêntica, invista nas peças em jeans, couro e algodão. Os básicos do guarda-roupa entram em cena deixando o foco do outfit completamente no sneaker.