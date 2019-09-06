'Selinho' entre pais e filhos é saudável?

Vittorio ganha selinho do pai, Alexandre: polêmica Crédito: Reprodução/Instagram

Recentemente, a apresentadora Adriane Galisteu foi alvo de uma enxurrada de críticas ao publicar em sua rede social uma foto do filho, Vittorio, de 9 anos, dando um selinho na boca do pai dele. Era Dia dos Pais, e a artista quis homenagear o marido, Alexandre Iódice. Mas o simples gesto, comum em muitas famílias, dividiu os internautas.

Sempre que um famoso aparece dando selinho no filho a polêmica volta à tona. Afinal, isso é saudável? Muita gente não acha nada demais. Mas há quem julgue esse tipo de comportamento como algo bastante inadequado.

Desnecessário! Poderia demonstrar o afeto e o carinho de outras formas, alfinetou uma internauta na foto da apresentadora. A maldade está nos olhos de quem vê, opinou outra fã.

A psicóloga Adriana Müller não vê grandes problemas nos selinhos. Mas acha a discussão sobre o tema até válida.

CUIDADOS



Do ponto de vista psicológico não tem problema nenhum. Não há perigo. Se alguns pais acham legal demonstrar seu afeto pelos filhos assim, ok! Só acho importante observar certos cuidados, comenta a psicóloga, que também é comentarista da Rádio CBN Vitória.

Quem costuma ver problema nessa atitude, segundo Adriana, é porque está dando outra conotação a ela. Quem não concorda com o selinho na criança está sexualizando aquilo. E é aí que começa a confusão, diz ela.

A primeira coisa, portanto, é deixar bem claro o que é selinho e o que não é: O selinho é aquele estalinho, que é muito diferente do beijo na boca. O selinho pode ser uma demonstração de carinho sem nenhuma conotação sexual. Não é beijo de verdade, não é romântico ou tem cunho sexual, pontua a psicóloga.

Mesmo sendo totalmente inocente, é preciso ver como a criança reage ao gesto. Os pais podem ser superliberais. Mas e a criança? Está confortável com aquilo? Não pode ser algo forçado. Tem que respeitar a vontade dela. Porque à medida que ela vai crescendo, vai entendo as regras de interação social. Vivemos em uma cultura em que o beijo é considerado um comportamento sexualizado, que faz parte das relações românticas. Se ela passar a se sentir constrangida, tanto em casa quanto em local público, é porque provavelmente entendeu o contexto sexual do beijo e não quer mais aquilo, destaca.

Uma dica é conversar sobre o assunto. Vale explicar que esse tipo de demonstração de amor só existe na família, com o pai e a mãe. Ou a criança vai entender que pode sair dando selinho em todo mundo, em coleguinhas da escola, por exemplo, o que pode criar um problema, já que nem todas as famílias aceitam. A criança pode ainda não conseguir entender que ela não é obrigada a ter esse tipo de contato físico com outros adultos. Se um tio desconhecido quiser dar um selinho nela, ela vai acabar aceitando, na ingenuidade. Então, o melhor é conversar, mostrar os limites, orienta Adriana.

Agora, para além dos aspectos culturais e comportamentais, o selinho pode representar um verdadeiro perigo. Pelo menos para os médicos.

SAÚDE



Não tem meia conversa. O selinho na criança não é indicado, mesmo que seja uma demonstração de carinho. Não é uma prática recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria pelo risco para a saúde dela, afirma a pediatra Lívia Lopes.

Esse contato boca a boca entre pais e filhos, segundo a médica, pode ter sérias consequências.