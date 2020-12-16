Ceia de Natal: alimentos e bebidas podem ser perigosos para os pets

PET FORA DA MESA

Tatiana Sacchi lembra que cães e gatos não podem comer chocolate, uva, uva-passa, cebola, macadâmia e outros alimentos que são tóxicos para eles e podem fazer mal.

Não deixe copos de bebida alcoólica pela casa. Elas causam intoxicação alcoólica se ingeridos pelo pets. "O refrigerante geralmente tem muito açúcar e a bebida alcoólica pode ter efeitos do álcool. Ele pode passar mal", comenta.

A comida descartada no lixo pode já estar em decomposição e causar intoxicação alimentar. Acondicione o lixo adequadamente e mantenha-o fora do alcance dos animais.