Ceia de Natal: alimentos e bebidas podem ser perigosos para os pets

A poucos dias do Natal, famílias já se organizam para as festividades - que vale lembrar, devem ser reduzidas apenas aos moradores da casa, segundo especialistas, em função da pandemia do coronavírus. Entre comidas e bebidas, é preciso estar atento ao espaço escolhido para a confraternização das pessoas, e, principalmente, para garantir a segurança dos pets. Eles são espertos, curiosos com os cheiros e estão sempre em busca de comida, o que exige cuidados com os alimentos e bebidas consumidos pelas pessoas que têm um bichinho de estimação.
Segundo a médica veterinária e comentarista da Rádio CBN Vitória, Tatiana Sacchi, os animais não se preocupam com o que colocam na boca e, às vezes, quando o dono observa a movimentação, pode ser tarde demais.
"Costuma ser uma fartura de comida e bebida [no Natal]. Os pets tentam arrumar uma boquinha, ficam curiosos. É preciso tomar cuidado pra não ter surpresas desagradáveis"
VEJA ALGUMAS ORIENTAÇÕES DA ESPECIALISTA:
PET FORA DA MESA
Tatiana Sacchi lembra que cães e gatos não podem comer chocolate, uva, uva-passa, cebola, macadâmia e outros alimentos que são tóxicos para eles e podem fazer mal.
Não deixe copos de bebida alcoólica pela casa. Elas causam intoxicação alcoólica se ingeridos pelo pets. "O refrigerante geralmente tem muito açúcar e a bebida alcoólica pode ter efeitos do álcool. Ele pode passar mal", comenta.
A comida descartada no lixo pode já estar em decomposição e causar intoxicação alimentar. Acondicione o lixo adequadamente e mantenha-o fora do alcance dos animais.
Alguns alimentos são altamente tóxicos para seu pet. Mesmo que você não ofereça um gordo e recheado 'chocotone' para seu cachorro, ele pode pegar um pedaço diretamente de cima da mesa ou até mesmo revirando a lata do lixo no dia seguinte. Fique atento!