Marca francesa lança coleção de panelas inspiradas em Star Wars

Marca lança coleção de panelas inspirada em Star Wars Crédito: Reprodução/ Instagram @starwarslife

Os fãs de Star wars já podem levar a saga até pra cozinha! Isso mesmo, com o lançamento de "Star wars: A Ascensão Skywalker" em 19 de dezembro, a marca francesa de panelas Le Creuset vai lançar uma coleção inspirada nos momentos dos filmes.

A novidade começa a ser vendida em 1 de novembro no exterior com preços entre US$ 20 e US$ 900. No Brasil, a coleção só deve chegar em dezembro.