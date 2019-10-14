Marca francesa lança coleção de panelas inspiradas em Star Wars

Os fãs de Star wars já podem levar a saga até pra cozinha! Isso mesmo, com o lançamento de "Star wars: A Ascensão Skywalker" em 19 de dezembro, a marca francesa de panelas Le Creuset vai lançar uma coleção inspirada nos momentos dos filmes.
A novidade começa a ser vendida em 1 de novembro no exterior com preços entre US$ 20 e US$ 900. No Brasil, a coleção só deve chegar em dezembro.
De diferentes produtos e formatos, o jogo de utensílios conta com uma caçarola que tem na tampa, em relevo do vilão Darth Vader (vendida a US$ 395) e um conjunto de panelas pequenas que contemplam vários robôs da série (US$ 30 cada). Na linha há ainda apoios de mesa e uma assadeira.