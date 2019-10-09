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Make ultrapassada?

Blogueira detona maquiagem definitiva e dá dicas de looks: "Moda"

A influenciadora elencou 5 motivos para não fazer o procedimento

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 10:33
A influencer Jessica Cardoso Crédito: Reprodução/ Instagram @jessicacardoso
O sonho de toda mulher é acordar já arrumada e maquiada, sem precisar perder tempo delineando os olhos, colorindo a boca ou a sobrancelha. Para isso, hoje existe a maquiagem definitiva conhecida como micropigmentação, uma técnica que possui um processo semelhante ao da tatuagem com o intuito de pigmentar áreas como pálpebras, lábios e sobrancelhas para criar um look definitivo.
Apesar da inovação nem tão nova hoje em dia, a maquiadora e influencer Jessica Cardoso causou polêmica ao revelar que não vê o procedimento como boa opção. “Acho muito perigoso, porque se o profissional não for bom, podem haver erros e esse erros como a própria maquiagem diz, serão definitivos. A maquiagem é como moda, sempre muda, a tendência é sempre mudar”, disse.
Para fazer com que seus seguidores não sejam adeptos a maquiagem definitiva, a influenciadora elencou algumas desvantagens para que todos possam levar em consideração. “Você poder definir no seu rosto uma make ultrapassada”.
1. Procedimento é doloroso.
2. Sua make pode sair da moda.
3. Com um tempo ela perde a pigmentação.
4. Custo mais elevado do que produtos de maquiagens que compramos em qualquer lugar.
5. Caso a pessoa não goste do resultado, o processo para retirar a micropigmentação não é muito simples.
A declaração da maquiadora dividiu opiniões“Já vi pessoas que ficam lindas com a definitiva”, falou uma seguidora. “Não vejo nenhum famoso optar pela make definitiva, ela tem razão”, defendeu outra internauta. 

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