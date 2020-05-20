'Tie-dye' atravessa as estações e será tendência também no inverno

Kelvim Silva é um dos adeptos da tendência e sempre que pode usa a estampa em seus looks. Crédito: moda

Já faz um tempinho que o 'tie-dye' voltou a compor os looks por aí. A estampa, que tem como característica o aspecto psicodélico, fez muito sucesso nas décadas de 60 e 70. No último verão, apareceu atualizada nas mais diferentes peças, algumas em tonalidades mais suaves - com as candy colors - e em visuais bem urbanos, o que desfez a ideia de que o tie-dye só combina com o clima de praia.

trend em um 'mood' adaptado aos dias frios: o moletom. Famosas como a modelo Gigi Hadid e a cantora Selena Gomez já desfilaram aem um 'mood' adaptado aos dias frios: o moletom. Manu Gavassi também exibiu o visual várias vezes na última edição do Big Brother Brasil.

O publicitário Kelvim Silva é um dos adeptos da trend por aqui e conta que a influência de personalidades da mídia também o fez dar mais prioridade pra esse estilo. "Uso há anos. Mas nos últimos tempos tenho usado com mais frequência e vendo mais pessoas usarem também, diz.

"As roupas falam muito sobre a gente e esse estilo, em especial, marca uma personalidade e uma forma de viver mais fluida" Kelvim Silva - Publicitário

Kelvim explica que as cores e formas imprecisas da estampa são o que a tornam mais atraente. As roupas falam muito sobre a gente e esse estilo, em especial, marca uma personalidade e uma forma de viver mais fluida e não adepta a padrões, além de gerarem peças muito diferentes uma das outras, dando um ar mais inclusivo, complementa.

Gigi Haddid apostou em uma sobreposição para complementar o 'outfit'. Crédito: moda

Veio pra ficar

Na onda da trend, o moletom com a estampa é uma das apostas para a próxima estação. Segundo a consultora de estilo Juliana de Andrade , o tie-dye foi uma das tendências mais usadas no verão e promete continuar em alta no inverno. Muito usado pelas fashionistas gringas, o moletom tie-dye chega trazendo versatilidade e funcionalidade, já que, além de estiloso, protege nos dias mais frios, explica.

Juliana ensinou três formas bem estilosas de incorporar essa tendência ao visual:

Com vestido Se você gosta de um visual urbano e prático, essa é a aposta ideal. Escolha seu jeans preferido e se joga, o resultado é um look estiloso e ideal para o dia a dia. Essa produção promete tirar o look totalmente do óbvio. A mistura de peças clássicas com peças mais fashionistas trazem um visual estiloso e moderno ao seu 'outfit'. Se você gosta de sobreposições, essa dica é esperta! Sobrepor o moletom com vestido é forma muito estilosa de usá-lo. Uma dica: escolha um vestido mais básico e deixe o protagonismo por conta do moletom.