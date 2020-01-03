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É tendência

Peças em crochê viram moda neste verão

A colunista Fernanda Trindade ensina como usar

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 19:44
Fernanda Trindade usa tendência do crochê Crédito: Pinterest
O crochê já provou que vai muito além do passatempo das vovós. Ele é um material delicado e favorito dessa temporada, pois é leve o suficiente para encarar as temperaturas altas com muito estilo.
Entra ano, sai ano, o crochê aparece sempre de uma forma renovada, por ser artesanal, e sempre tem um estilo mais boho. Hoje a técnica ganha uma nova roupagem e aparece em peças mais sofisticadas, misturadas a outros materiais, como o lurex, por exemplo, além da mistura de cores cheia de bossa.
O legal também é que ele é uma peça democrática, dá pra usar na praia ou na cidade. É encontrado em feiras de rua e pode, também, ser feito por quem quer usar a peça ou por alguém próximo que domine a técnica. Basta um pouco de criatividade e mão na massa.

Peças em crochê

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