Peças em crochê viram moda neste verão

Fernanda Trindade usa tendência do crochê Crédito: Pinterest

O crochê já provou que vai muito além do passatempo das vovós. Ele é um material delicado e favorito dessa temporada, pois é leve o suficiente para encarar as temperaturas altas com muito estilo.

Entra ano, sai ano, o crochê aparece sempre de uma forma renovada, por ser artesanal, e sempre tem um estilo mais boho. Hoje a técnica ganha uma nova roupagem e aparece em peças mais sofisticadas, misturadas a outros materiais, como o lurex, por exemplo, além da mistura de cores cheia de bossa.

O legal também é que ele é uma peça democrática, dá pra usar na praia ou na cidade. É encontrado em feiras de rua e pode, também, ser feito por quem quer usar a peça ou por alguém próximo que domine a técnica. Basta um pouco de criatividade e mão na massa.