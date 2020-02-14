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Tendência

Muscle tee: a camiseta da temporada

A colunista Fernanda Trindade ensina como usar a tendência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 18:57

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 18:57

A tendência da vez Crédito: Reprodução/ Pinterest
Você já ouviu falar na muscle tee? A camiseta queridinha da temporada não é nada mais que uma camiseta oversized sem mangas. Apesar de ser uma peça básica, ela rende milhares de produções cheia de estilo, seja na hora do lazer seja em ambientes mais formais de trabalho. Ela, sem dúvida, está chegando com tudo por aqui por ser uma peça curinga e por combinar com diversos estilos. Misture com acessórios descolados, calças pantalonas, saias midi, jeans e mule, calças de alfaiataria e por aí vai... Dá pra criar muita coisa legal com esse estilo de camiseta básico, mas que ao mesmo tempo deixa o visual supermodernoso. Além de garantir uma produção super cool sem muito esforço!

Tendência: camiseta muscle tee

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