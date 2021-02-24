Filha de empregada doméstica, modelo do ES desfila pela primeira vez em Milão

Raynara Negrine foi destaque do desfile da grife italiana Fendi que aconteceu na Itália Crédito: Reprodução/ Instagram Raynara Negrine

A modelo capixaba Raynara Negrine (JOY Model) foi destaque do desfile da grife italiana Fendi, o primeiro sob direção-criativa de Kim Jones, que aconteceu hoje em Milão.

A apresentação foi exibida virtualmente para espectadores de todo o mundo. Crédito: Reprodução/ Instagram Raynara Negrine

Raynara tem chamado atenção. A jovem de 17 anos já havia sido destaque do desfile de Alta-costura da Chanel, realizado em janeiro, em Paris. Agora, o novo rosto brasileiro da moda desponta também na temporada de moda italiana e entra no disputado mercado internacional.

O novo rosto brasileiro da moda desponta também na temporada de moda italiana e entra no disputado mercado internacional Crédito: Divulgação/ Thiago Teotônio

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara superou desafios. Filha de empregada doméstica, a jovem driblou as dificuldades até consagrar-se modelo, participando pela primeira vez da temporada de desfiles internacionais com uma performance rara entre as iniciantes.