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Semana de Moda de Milão

Filha de empregada doméstica, modelo do ES desfila pela primeira vez em Milão

Raynara Negrine desfilou para grife Fendi na Semana de Moda de Milão. "A ficha demorou a cair", disse

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:28

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:28
Raynara Negrine desfila em Milão
Raynara Negrine foi destaque do desfile da grife italiana Fendi que aconteceu na Itália Crédito: Reprodução/ Instagram Raynara Negrine
A modelo capixaba Raynara Negrine (JOY Model) foi destaque do desfile da grife italiana Fendi, o primeiro sob direção-criativa de Kim Jones, que aconteceu hoje em Milão.
A apresentação, realizada na Itália, foi exibida virtualmente para espectadores de todo o mundo. Sem público presencial devido à pandemia do coronavírus, reuniu somente o seleto time de modelos da marca, respeitando as orientações de controle à pandemia adotadas na Europa.
Raynara Negrine
A apresentação foi exibida virtualmente para espectadores de todo o mundo. Crédito: Reprodução/ Instagram Raynara Negrine
Raynara tem chamado atenção. A jovem de 17 anos já havia sido destaque do desfile de Alta-costura da Chanel, realizado em janeiro, em Paris. Agora, o novo rosto brasileiro da moda desponta também na temporada de moda italiana e entra no disputado mercado internacional.
Raynara Negrine
O novo rosto brasileiro da moda desponta também na temporada de moda italiana e entra no disputado mercado internacional Crédito: Divulgação/ Thiago Teotônio
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara superou desafios. Filha de empregada doméstica, a jovem driblou as dificuldades até consagrar-se modelo, participando pela primeira vez da temporada de desfiles internacionais com uma performance rara entre as iniciantes.
A capixaba comemora agora a empreitada internacional. "Quando me disseram que eu faria desfiles na Europa, demorou para minha ‘ficha cair’. Uma menina que saiu de uma cidade pequena e, num piscar de olhos, estava trabalhando para Chanel, em Paris, e agora para Fendi, na Itália. Só acreditei quando pisei na passarela. Estou muito honrada e é um sonho que eu estou realizando", disse.

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