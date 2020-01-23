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Tendência

Maxi joias: acessórios são destaques nos desfiles em Paris

A tendência está sendo apresentada na temporada de Primavera 2020 de alta-costura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 16:17

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 16:17

Givenchy - Maxi Joias são tendência na Primavera 2020 de alta-costura Crédito: reprodução Instagram @givenchy
Se depender das grifes de alta-costura, que participam da temporada Primavera 2020 em Paris, as maxi joias tem tudo para conquistar as mulheres nos próximos meses. Isso porque grifes como Valentino, Dior, Givenchy e Schiaparelli apostaram nas maxi joias ou bijoux como acessório da vez. Colares, pulseiras e brincos enormes e exuberantes apareceram na passarela. Acessórios ousados marcaram presença nos desfiles da Schiaparelli; já a Givenchy apostou nos brincos únicos; e a Valentino trouxe os brincos compridíssimos chegando abaixo dos ombros. E aí, qual a sua maxi joia preferida? Veja na galeria abaixo. 

Maxi joias são tendências

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