Maxi joias: acessórios são destaques nos desfiles em Paris

Se depender das grifes de alta-costura, que participam da temporada Primavera 2020 em Paris, as maxi joias tem tudo para conquistar as mulheres nos próximos meses. Isso porque grifes como Valentino, Dior, Givenchy e Schiaparelli apostaram nas maxi joias ou bijoux como acessório da vez. Colares, pulseiras e brincos enormes e exuberantes apareceram na passarela. Acessórios ousados marcaram presença nos desfiles da Schiaparelli; já a Givenchy apostou nos brincos únicos; e a Valentino trouxe os brincos compridíssimos chegando abaixo dos ombros. E aí, qual a sua maxi joia preferida? Veja na galeria abaixo.