Marcas de beleza se mobilizam e fazem a diferença na pandemia

Produção de álcool gel na LOréal Brasil Crédito: Divulgação

O trabalho da indústria da beleza tem ajudado no combate do coronavírus. Diversas empresas dedicam suas produções para a fabricação de álcool em gel e itens de higiene pessoal, que serão distribuídos para diversos brasileiros. Além dos profissionais de saúde, que trabalham incansavelmente. Veja o que algumas delas estão fazendo.

L'Oréal Brasil

Iniciou a produção industrial de 170 toneladas de álcool gel em sua fábrica de São Paulo para doar a hospitais públicos e comunidades. Além da distribuição gratuita de álcool gel, a empresa também doará outros produtos de higiene e cuidado pessoal. No total, serão mais de 750 mil unidades de álcool gel e produtos. Esse compromisso, que começa no Brasil e será estendido para toda a América Latina, é parte do Programa de Solidariedade Coronavírus do Grupo L'Oréal na Europa e nas Américas.

A empresa irá doar álcool gel e produtos de cuidado pessoal a hospitais públicos e profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao vírus. As marcas La Roche-Posay e CeraVe irão doar produtos de hidratação, proteção e reparação da barreira cutânea para os profissionais de saúde que diariamente sentem na pele os efeitos do uso excessivo de máscaras, bem como o ressecamento intenso da pele das mãos. Também irá doar álcool gel e outros produtos de higiene pessoal para comunidades menos favorecidas do Rio de Janeiro e São Paulo.

O Boticário

O Grupo também intensificou a produção de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação, são 216 toneladas de produtos no total destinadas para pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas de saúde da Bahia e Paraná e a seus colaboradores e familiares. No Espírito Santo será doada 1,5 tonelada em álcool em gel para unidades de Saúde da Serra, cidade onde o Grupo Boticário tem um centro de distribuição.

Natura e Avon

Juntas, as empresas vão envasar 15 mil quilos de álcool gel e 150 mil litros de álcool em solução 70% para serem doados para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Também doarão 2,8 milhões de sabonetes em barra e líquido para comunidades carentes nas cidades do entorno de suas operações no Brasil e em outros países da América Latina. No Brasil, parte da doação será destinada a populações mais sensíveis de São Paulo, Pará e Bahia. Também terá entregas de sabonetes para comunidades extrativistas da Amazônia e a projetos sociais apoiados pelas companhias.

Mary Kay

Fez doação para a compra de materiais de prevenção como o álcool, luvas e máscaras, além de doar para a Fundação Oswaldo Cruz permitindo a fabricação de cerca de 5 mil testes para diagnóstico da Covid-19 quer serão distribuídos em hospitais públicos do Brasil.

Amend Cosméticos