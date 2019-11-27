Marca é criticada ao lançar coleção que lembra uniforme dos campos de concentração

"Stripe Workwear Jacket White/Black": a coleção que rendeu polêmica Crédito: Reprodução

Este ano, muitas foram as marcas que cometeram erros graves, mas nenhuma talvez irá superar a espanhola Loewe, que foi duramente criticada depois de lançar uma coleção cápsula masculina com peças que lembram os uniformes usados por judeus nos campos de concentração nazistas. Segundo o portal Glamurama, aparentemente, o design teve como inspiração os designs do oleiro inglês William De Morgan, que morreu em 1917. Mas a própria marca comandada por Pascal Lepoivre concorda que a semelhança com o vestuário que se tornou um dos símbolos mais famosos da Segunda Guerra Mundial ficou evidente.

Chegou a nós que um de nossos looks criados com base nos trabalhos de William De Morgan podem ser mal interpretado como uma referência a um momento de grande ódio na história mundial, a Loewe disse em nota encaminhada à imprensa. Batizada de Stripe Workwear Jacket White/Black, a polêmica coleção também teve sua venda suspensa na internet, porém algumas peças ainda podem ser encontrados em outros sites por preços que variam de US$ 950 (R$ 4.004) a US$ 1.840 (R$ 7.756) por peça.