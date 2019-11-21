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Com personalidade

Kristen Stewart trocou saltos por tênis no tapete vermelho

A atriz posou para os fotógrafos de sandálias de salto alto, mas depois preferiu o conforto de um par de Nikes Cortez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 10:49

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 10:49

Kristen Stewart troca saltos por tênis no tapete vermelho Crédito: Reprodução/ Instagram
A atriz Kristen Stewart já mostrou que tem uma personalidade forte, e que não abre mão do seu estilo e conforto nem em sua maquiagem, cabelo e - muito menos - em seus looks. E, ela provou mais uma vez a sentença anterior, trocando o salto pelo tênis durante a pré-estreia de seu novo longa "Charlie's Angels". 
Kristen Stewart troca saltos por tênis no tapete vermelho Crédito: Reprodução/ Instagram
Segundo a Vogue, após posar para os fotógrafos ao lado do elenco e diretora de seu novo filme, Stewart correu para trocar as sandálias de saltos altos que finalizavam seu look Thom Browne, por um par de tênis Nike Cortez.
Kristen Stewart troca saltos por tênis no tapete vermelho Crédito: Reprodução/ Instagram
Mas não se engane, porque o  look com o tênis também ficou incrível! E para completar, Kristen também apostou na jaqueta. 
Kristen Stewart troca saltos por tênis no tapete vermelho Crédito: Reprodução/ Instagram
A maquiagem da atriz também chamou a atenção, ela apostou no delineado gatinho e investiu no rosa abaixo da linha d'água. 

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