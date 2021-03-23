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Grife lança acessórios que parecem fios de telefone e custam mais de R$ 10 mil

A Bottega Veneta criou colares, pulseiras e  brincos que chamaram a atenção na internet

Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:09

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:09
acessórios que parecem fios de telefone
A grife italiana criou acessórios que parecem fios de telefone Crédito: Reprodução/ Bottega Veneta
A Bottega Veneta acaba de lançar uma coleção de acessórios que está dando o que falar. Além do visual inusitado, é o preço nada acessível que tem chamado atenção. As peças,  que possuem a aparência dos fios de telefones antigos, ganharam status de item de luxo.
Acessório da Bottega Veneta
A pulsiera enrolada criada pela grife italiana Crédito: Reprodução/ Farfetch
A grife italiana criou uma coleção de colares, brincos e pulseiras. As peças são feitas de prata esmaltada e estão disponíveis em cores variadas como verde e roxo. 
Acessório da Bottega Veneta
O anel na cor verde Crédito: Reprodução/ Farfetch
Apesar da estética, foram os preços que chamaram a atenção dos internautas. No Brasil, o anel custa R$ 5.162 e o colar é vendido por R$ 13.952.

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