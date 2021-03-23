Grife lança acessórios que parecem fios de telefone e custam mais de R$ 10 mil

A Bottega Veneta acaba de lançar uma coleção de acessórios que está dando o que falar. Além do visual inusitado, é o preço nada acessível que tem chamado atenção. As peças, que possuem a aparência dos fios de telefones antigos, ganharam status de item de luxo.
A grife italiana criou uma coleção de colares, brincos e pulseiras. As peças são feitas de prata esmaltada e estão disponíveis em cores variadas como verde e roxo.
Apesar da estética, foram os preços que chamaram a atenção dos internautas. No Brasil, o anel custa R$ 5.162 e o colar é vendido por R$ 13.952.