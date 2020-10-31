Game Start!

Uma super-heroína que vence os obstáculos e consegue passar todas as fase do jogo. Assim é a cantora capixaba Morenna, no clipe do single “Videogame”, lançado no último dia 19. Em um único dia o vídeo chegou a 57 mil visualizações e até o fechamento dessa edição passava de 170 mil. Nossa capa de hoje é um ensaio inspirado na música que já está fazendo o maior sucesso na cena pop. No editorial, Morenna divide a cena com o rapper paulistano DaLua e com o modelo Victor Pinheiro (ambos também participam do videoclipe), mas mantém o seu protagonismo de mulher empoderada, inclusive nas peças usadas, com tecidos tecnológicos e muito brilho.
Ficha técnica:
Direção criativa - Junior Batista e Morenna
fotografia - Rafael Fanti
Styling - Jadson Junior
Assistente de styling - Yasmin gomes
Maquiagem e cabelo - Milton luz
Nails - Thiara Irineu
Direção de arte - Joyce Castello