O modelo Victor Pinheiro e a cantora Morenna, que acaba de lançar o single "Videogame" Rafael Fanti
Moda

Game Start!

A cantora Morenna incorpora uma heroína contemporânea nesse ensaio inspirado no clique do single “videogame”, que acaba de ser lançado

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 06:00

O modelo Victor Pinheiro e a cantora Morenna, que acaba de lançar o single "Videogame" Crédito: Rafael Fanti
Uma super-heroína que vence os obstáculos e consegue passar todas as fase do jogo. Assim é a cantora capixaba Morenna, no clipe do single “Videogame”, lançado no último dia 19. Em um único dia o vídeo chegou a 57 mil visualizações e até o fechamento dessa edição passava de 170 mil. Nossa capa de hoje é um ensaio inspirado na música que já está fazendo o maior sucesso na cena pop. No editorial, Morenna divide a cena com o rapper paulistano DaLua e com o modelo Victor Pinheiro (ambos também participam do videoclipe), mas mantém o seu protagonismo de mulher empoderada, inclusive nas peças usadas, com tecidos tecnológicos e muito brilho.
Morenna veste macacão Jadson Junior, corset e bracelete Fraktu, e joias do acervo pessoal Crédito: Rafael Fanti
O modelo Victor Pinheiro  usa peitoral e fascinator Fraktu, calça Jadson Junior, bota Buphallos e luva do acervo pessoal Crédito: Rafael Fanti
O rapper paulistano DaLua usa macacão Yakaza e sapato do seu acervo pessoal. Já Morenna veste top, calça e munhequeira Yakaza, óculos Oakley para Advance Glass, bota e joias do seu acervo pessoal Crédito: Rafael Fanti
A cantora Morenna Crédito: Rafael Fanti
O rapper paulistano DaLua Crédito: Rafael Fanti

Ficha técnica:

Direção criativa - Junior Batista e Morenna
fotografia - Rafael Fanti
Styling - Jadson Junior
Assistente de styling - Yasmin gomes
Maquiagem e cabelo - Milton luz
Nails - Thiara Irineu
Direção de arte - Joyce Castello

