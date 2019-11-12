Confira 5 lançamentos de beleza da semana partir de R$ 17,90

O mundo das makes e cosméticos não para de se atualizar né? Mas, nada melhor do que seguir essas atualizações com produtinhos úteis e baratos. Por isso, segundo informações da Marie Claire, aqui estão os 5 lançamentos de beleza mais legais da semana, que vão de iluminador "para brilhar como uma sereia" até novo shampoo seco com o tema de banana! Confira:
Batom Revlon Balm Stain e Matte Balm, Revlon, R$ 45,90, www.belezanaweb.com.br
Batom em formato de lápis, fácil de aplicar e com sistema que dispensa o uso de apontadores. Formulado com um complexo triplo de manteiga de karité, manga e coco, que hidrata como um bálsamo ao mesmo tempo em que colore os lábios levemente. Está disponível nas versões Revlon Balm Stain com efeito lip tint e Revlon Matte Balm com acabamento mate.
Paleta de sombras Amazing, Ruby Rose, R$ 23,99, www.rubyrosemaquiagem.com.br
A nova paleta de sombras Amazing da Ruby Rose tem pigmentação intensa e marcante. São 22 cores (11 cores cintilante e 11 metálica), predominando os tons escuros que dão um ar sofisticado e forte a paleta. As sombras possuem uma textura aveludada e macia, que fixa e seca facilmente na pele.
Iluminador Glow Like a Mermaid, Essence, R$ 17,90, www.belezanaweb.com.br
Iluminador colorido para todos os tipos de pele. Essence Glow Like a Mermaid Highlighter deixa a pele cintilante com cores vibrantes e alegres. Com 5 tons abertos diferentes, que imitam a cauda de uma sereia, é perfeito para completar o visual com toque fun e moderno.
Make B. Up Brow Caneta Microblading, O Boticário, R$ 59,90, www.oboticario.com.br
Se você gosta do efeito bem poderoso, mas com naturalidade, a Make B. Up Brow Caneta Microblading é a indicada. A ponta da caneta contorna a base da sobrancelha formando um delineado preciso enquanto os pequenos dentes da caneta ajudam a desenhar fios que simulam uma aparência cheia e natural. É um produto que reproduz o preenchimento fio a fio das sobrancelhas de maneira indolor. Reproduz o preenchimento fio a fio das sobrancelhas de maneira indolor, garante aparência natural.
Shampoo a Seco 'Yeah! Nós temos banana', Rica, R$ 20,99, www.araujo.com.br
O shampoo a seco "Yeah nós temos banana" é ideal para limpar e renovar a aparência dos fios, deixando o cabelo leve e solto. Além disso, é perfeito para eliminar instantaneamente a oleosidade dos fios e devolver o volume.