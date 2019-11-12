Confira 5 lançamentos de beleza da semana partir de R$ 17,90

O mundo das makes e cosméticos não para de se atualizar né? Mas, nada melhor do que seguir essas atualizações com produtinhos úteis e baratos. Por isso, segundo informações da Marie Claire, aqui estão os 5 lançamentos de beleza mais legais da semana, que vão de iluminador "para brilhar como uma sereia" até novo shampoo seco com o tema de banana! Confira:

5 lançamentos em beleza da semana a partir de R$ 17,90. Batom Revlon Balm Stain e Matte Balm, Revlon Crédito: Divulgação

Batom Revlon Balm Stain e Matte Balm, Revlon, R$ 45,90, www.belezanaweb.com.br

Batom em formato de lápis, fácil de aplicar e com sistema que dispensa o uso de apontadores. Formulado com um complexo triplo de manteiga de karité, manga e coco, que hidrata como um bálsamo ao mesmo tempo em que colore os lábios levemente. Está disponível nas versões Revlon Balm Stain com efeito lip tint e Revlon Matte Balm com acabamento mate.

5 lançamentos em beleza da semana a partir de R$ 17,90. Paleta de sombras Amazing, Ruby Rose Crédito: Divulgação

Paleta de sombras Amazing, Ruby Rose, R$ 23,99, www.rubyrosemaquiagem.com.br

A nova paleta de sombras Amazing da Ruby Rose tem pigmentação intensa e marcante. São 22 cores (11 cores cintilante e 11 metálica), predominando os tons escuros que dão um ar sofisticado e forte a paleta. As sombras possuem uma textura aveludada e macia, que fixa e seca facilmente na pele.

5 lançamentos em beleza da semana a partir de R$ 17,90. Iluminador Glow Like a Mermaid, Essence Crédito: Divulgação

Iluminador Glow Like a Mermaid, Essence, R$ 17,90, www.belezanaweb.com.br

Iluminador colorido para todos os tipos de pele. Essence Glow Like a Mermaid Highlighter deixa a pele cintilante com cores vibrantes e alegres. Com 5 tons abertos diferentes, que imitam a cauda de uma sereia, é perfeito para completar o visual com toque fun e moderno.

5 lançamentos em beleza da semana a partir de R$ 17,90. Make B. Up Brow Caneta Microblading Crédito: Divulgação

Make B. Up Brow Caneta Microblading, O Boticário, R$ 59,90, www.oboticario.com.br

Se você gosta do efeito bem poderoso, mas com naturalidade, a Make B. Up Brow Caneta Microblading é a indicada. A ponta da caneta contorna a base da sobrancelha formando um delineado preciso enquanto os pequenos dentes da caneta ajudam a desenhar fios que simulam uma aparência cheia e natural. É um produto que reproduz o preenchimento fio a fio das sobrancelhas de maneira indolor. Reproduz o preenchimento fio a fio das sobrancelhas de maneira indolor, garante aparência natural.

5 lançamentos em beleza da semana a partir de R$ 17,90. Shampoo a Seco 'Yeah! Nós temos banana', Ricca Crédito: Divulgação

Shampoo a Seco 'Yeah! Nós temos banana', Rica, R$ 20,99, www.araujo.com.br