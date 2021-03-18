Modelo capixaba entra na lista das mais promissoras do mundo

Raynara Negrine Crédito: Divulgação/ Thiago Teotônio

A temporada de moda internacional - Inverno 2021, encerra sua passagem por cidades como Londres, Paris, Milão e Nova Iorque onde, além das coleções das grifes, lança também novos talentos nas mais disputadas passarelas do mercado fashion. E, desta vez, uma capixaba conquistou posição de destaque. Raynara Negrine (Joy Model) é a única brasileira que integra a "Top Newcomers", do Models.com, prestigiada publicação que sinaliza os estreantes que dominarão campanhas e passarelas de todo o mundo.

Aos 17 anos, a jovem conquistou performance rara entre modelos iniciantes. Em janeiro, foi destaque do desfile da Chanel, em Paris, com contrato de exclusividade com a grife em todo território francês. Em Milão, abrilhantou o desfile da Fendi e foi escalada para abrir a apresentação da Del Core. Já em Nova Iorque, foi a eleita da Proenza Schouler. Em tempos de pandemia, os desfiles foram exibidos virtualmente, para espectadores de todo o mundo, porém sem público presencial, respeitando as orientações de controle à pandemia.