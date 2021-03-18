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Do ES para o mundo

Modelo capixaba entra na lista das mais promissoras do mundo

Única brasileira dentre as "Top Newcomers", do Models.com, Raynara Negrine venceu desafios até tornar-se nova estrela da moda internacional

Publicado em 18 de Março de 2021 às 02:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 mar 2021 às 02:00
Raynara Negrine
Raynara Negrine Crédito: Divulgação/ Thiago Teotônio
A temporada de moda internacional - Inverno 2021, encerra sua passagem por cidades como Londres, Paris, Milão e Nova Iorque onde, além das coleções das grifes, lança também novos talentos nas mais disputadas passarelas do mercado fashion. E, desta vez, uma capixaba conquistou posição de destaque. Raynara Negrine (Joy Model) é a única brasileira que integra a "Top Newcomers", do Models.com, prestigiada publicação que sinaliza os estreantes que dominarão campanhas e passarelas de todo o mundo.
Aos 17 anos, a jovem conquistou performance rara entre modelos iniciantes. Em janeiro, foi destaque do desfile da Chanel, em Paris, com contrato de exclusividade com a grife em todo território francês. Em Milão, abrilhantou o desfile da Fendi e foi escalada para abrir a apresentação da Del Core. Já em Nova Iorque, foi a eleita da Proenza Schouler. Em tempos de pandemia, os desfiles foram exibidos virtualmente, para espectadores de todo o mundo, porém sem público presencial, respeitando as orientações de controle à pandemia.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara superou desafios. Filha de empregada doméstica, a jovem driblou as dificuldades até consagrar-se modelo.  "Quando me disseram que eu faria desfiles na Europa, demorou para minha ‘ficha cair’. Uma menina que saiu de uma cidade pequena e, num piscar de olhos, estava trabalhando para Chanel, em Paris, e agora para Fendi, na Itália. Só acreditei quando pisei na passarela. Estou muito honrada e é um sonho que eu estou realizando", disse.

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