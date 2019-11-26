Black Friday: 5 tendências para comprar de acordo com as celebridades

As famosas são sempre uma boa referência quando o assunto é moda, já que, são um bom termômetro para saber se uma tendência é aposta certeira ou não. E perto da Black Friday, com bons descontos, recorremos a algumas celebridades e seus looks para saber quais são os melhores investimentos para ficar de olho durante o dia de descontos.

As celebridades te ensinam como adotar as tendências na Black Friday Crédito: Reprodução/ Instagram

Giovanna Ewbank - neon

A apresentadora tem um estilo alegre, divertido e super leve, que combina muito bem com o estilo de vida dela. Por isso, a indicação, direto do Instagram da Gio, é o neon.

As celebridades te ensinam como adotar as tendências na Black Friday Crédito: Reprodução/ Instagram

Preta Gil - metalizado

A cantora não desgruda dos looks metalizados. A tendência é uma boa opção para investir, e já definir o look do ano-novo, além de renovar o brilho do seu guarda-roupa.

As celebridades te ensinam como adotar as tendências na Black Friday Crédito: Reprodução/ Instagram

Marina Ruy Barbosa - um brinco só

O truque de estilo de usar apenas um brinco foi visto em vários desfiles e a atriz logo aderiu ao styling. E como inspiração do look dela, vale apostar na tendência dos brincos assimétricos - aqueles que são um menor do que o outro.

As celebridades te ensinam como adotar as tendências na Black Friday Crédito: Reprodução/ Instagram

Manu Gavassi - animal print

A cantora está sempre com o radar ligado e testando tendências, e a animal print, desde que voltou com tudo, é uma delas. De olho no Instagram da Manu, uma foto com sobreposição mostrou a versatilidade da oncinha.

As celebridades te ensinam como adotar as tendências na Black Friday Crédito: Reprodução/ Instagram

Bruna Marquezine - babados