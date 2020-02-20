Anitta ousa em figurino para ensaio de seu bloco em Salvador

O Mundo Animal é o tema do carnaval 2020 de Anitta. Com look exclusivo feito pela Colcci, a cantora escolheu para o ponta pé inicial da folia o panda, animal em risco de extinção, além de muito fofo. "Vocês sabiam que mesmo após a proibição da caça aos pandas gigantes na China, os ursos ainda correm risco de extinção? Dessa vez, pelas mudanças climáticas causadas pela poluição do homem ao meio ambiente. Sensíveis a essas mudanças, estima-se que 35% das florestas de bambu sumirão do planeta nos próximos 80 anos e com elas os pandas, que só se alimentam disso. É preciso que cada um de nós tente fazer sua parte, seja ela do tamanho que for, para que essa e outras espécies não desapareças", escreveu a cantora em sua rede social.