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Carnaval 2020

Anitta ousa em figurino para ensaio de seu bloco em Salvador

A cantora escolheu um look com sobreposição de maiô, mangas bolero e legging fio dental

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 10:51
Anitta em Salvador Crédito: Divulgação
Anitta continua apostando na ousadia em seus figurinos para os ensaios de seu bloco de carnaval. Na festa em Salvador, na madrugada desta quinta-feira (20), a cantora  o escolheu uma sobreposição de maiô, mangas bolero - inspirado em bailarinas de balé clássico-, legging fio dental e mais de 200 cristais. 
O Mundo Animal é o tema do carnaval 2020 de Anitta. Com look exclusivo feito pela Colcci, a cantora escolheu para o ponta pé inicial da folia o panda, animal em risco de extinção, além de muito fofo. "Vocês sabiam que mesmo após a proibição da caça aos pandas gigantes na China, os ursos ainda correm risco de extinção? Dessa vez, pelas mudanças climáticas causadas pela poluição do homem ao meio ambiente. Sensíveis a essas mudanças, estima-se que 35% das florestas de bambu sumirão do planeta nos próximos 80 anos e com elas os pandas, que só se alimentam disso. É preciso que cada um de nós tente fazer  sua parte, seja ela do tamanho que for, para que essa e outras espécies não desapareças", escreveu a cantora em sua rede social. 

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