4 rituais de beleza para fazer antes das festas

FAZER UMA MÁSCARA NA NOITE ANTERIOR
Além de te ajudar a acordar com uma pele mais hidratada e brilhante no dia seguinte, esse passo ainda vai facilitar a aplicação de outros produtos e da maquiagem no rosto no dia seguinte.
ESFOLIAR O CORPO
O calor de verão já está aí. E para garantir aquele 'glow' no corpo, além da hidratação, uma boa esfoliação é o truque certeiro.
MASSAGEM NOS PÉS
Se sabe que vai andar toda a noite de salto alto, uma boa ideia pode ser fazer as unhas dos pés, e, se possível, incluir aí uma massagem.
APLICAR UMA MÁSCARA DE LÁBIOS
Muitas vezes, os lábios são o centro do look, e se esse for o seu caso, invista em uma boa dose de hidratação para eles na noite anterior.