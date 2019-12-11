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Comemorações de final de ano

4 rituais de beleza para fazer antes das festas

Confira o guia com algumas dicas perfeitas para a preparação para as noites que vem por aí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 11:28

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 11:28

4 rituais de beleza para fazer antes das festas Crédito: Pinterest

FAZER UMA MÁSCARA NA NOITE ANTERIOR

Além de te ajudar a acordar com uma pele mais hidratada e brilhante no dia seguinte, esse passo ainda vai facilitar a aplicação de outros produtos e da maquiagem no rosto no dia seguinte. 

ESFOLIAR O CORPO

O calor de verão já está aí. E para garantir aquele 'glow' no corpo, além da hidratação, uma boa esfoliação é o truque certeiro.  

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MASSAGEM NOS PÉS

Se sabe que vai andar toda a noite de salto alto,  uma boa ideia  pode ser fazer as unhas dos pés, e, se  possível, incluir aí uma massagem. 

APLICAR UMA MÁSCARA DE LÁBIOS

Muitas vezes, os lábios são o centro do look, e se esse for o seu caso, invista em uma boa dose de hidratação para eles na noite anterior. 

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