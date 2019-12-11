4 rituais de beleza para fazer antes das festas Crédito: Pinterest

FAZER UMA MÁSCARA NA NOITE ANTERIOR

Além de te ajudar a acordar com uma pele mais hidratada e brilhante no dia seguinte, esse passo ainda vai facilitar a aplicação de outros produtos e da maquiagem no rosto no dia seguinte.

ESFOLIAR O CORPO

O calor de verão já está aí. E para garantir aquele 'glow' no corpo, além da hidratação, uma boa esfoliação é o truque certeiro.

MASSAGEM NOS PÉS

Se sabe que vai andar toda a noite de salto alto, uma boa ideia pode ser fazer as unhas dos pés, e, se possível, incluir aí uma massagem.

APLICAR UMA MÁSCARA DE LÁBIOS