10 produtos de maquiagem até R$ 50 para brilhar no Carnaval

Kit Colormake Glitter Cremoso, R$ 12,90

Os cílios postiços de Aquarela vão deixar seu look mais marcante para a folia. A dica é cortar para reduzir o tamanho. Os cílios postiços não são auto-adesivos.

Contém grandes partúculas de eco glitter, e se usado de forma combinada ao primer para gliter garante alta duração.

Glitter para os olhos. Possui partículas refletoras de luz que promovem um efeito surpreendente às maquiagens. Colore a região dos olhos com um tom intenso e cheio de brilho. Com a ponta dos dedos ou auxílio de um pincel, aplique uniformemente o glitter por toda a pálpebra, até obter o efeito desejado.

O delineador líquido para olhos tem cores intensas que possibilitam a criação de vários visuais diferenciados e seu formato em pincel garante um traçado firme, preciso e fácil de aplicar. Então, se joga no poder das cores!

A linha possui secagem rápida, alta cobertura e durabilidade.

O Ultra Glitter multiuso pode ser usado nos olhos, rosto e corpo. Ele possui longa duração e é super fácil de aplicar, para você abusar da criatividade e brilhar muito! Sua tecnologia peel-off forma um filme sobre pele, facilitando a remoção. Para retirar é só puxar a película.

Paleta com 6 glitters compactos. Conta com cores extremamente pigmentadas e de brilho intenso. Com um pincel ou a ponta dos dedos, aplique o glitter sobre a região que deseja maquiar.

O glitter ultra fino pode ser aplicado como uma sombra ou um delineador e até mesmo selando um batom para uma boca com muito brilho.

Curabitur sodales magna sed felis mattis fermentum. Aenean dictum lacinia mauris, nec laoreet quam euismod nec. Etiam tristique sed eros a rutrum. Vestibulum id ornare mauris, a volutpat nisl. Proin a leo non tellus mollis ultrices. Mauris bibendum bibendum