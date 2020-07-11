Apartamento de Gigi Furacão terá um quarto dedicado aos fãs

A ex-sister vai mostrar cada etapa da reforma que fará no imóvel e conta com a ajuda dos seus seguidores Crédito: Reprodução/AGTV

Esse é o quarto que Gizelly pretende expor os objetos que ganhar de seus fãs Crédito: Reprodução/AGTV

Um quarto inteiro dedicado aos fãs. Além de um cozinha superespaçosa, de um espaço gourmet na varanda e de cinco banheiros. Esse será o apartamento dos sonhos da ex-sister Gizelly Bicalho. E vocês acompanham cada passo dessa reforma no programa AGTV, da TV Gazeta, que vai ao ar todos os sábados, às 14h20. Amanha (11) é o segundo episódio do quadro "A Hora do Furacão: a reforma". A novidade é que você também poderá acompanhar tudo o que rola na TV na quinta-feira seguinte aqui no site A Gazeta, na página da Revista.ag.

No primeiro episódio, Gigi contou que queria continuar em Jardim da Penha, bairro onde sempre morou em Vitória, desde que veio do interior, mas acabou indo para a Praia do Canto. "Eu amo Jardim da Penha! E quando fui procurar um apartamento, queria priorizar o bairro. Mas não consegui achar um apartamento que 'me coubesse', porque agora, como vocês viram, eu tenho muuuuuuuuito recebido".

E continuou: "Eu tô com meu coração cheio de gratidão, porque eu consegui realizar meu sonho. Desde que eu tinha 3 anos, que comecei a ter consciência, e as pessoas começavam a perguntar: 'o que você quer ser quando crescer?' Eu sempre falei: 'eu vou trabalhar na televisão'.

O primeiro cômodo que Gigi escolheu pra mostrar foi a cozinha, superespaçosa, como a ex-sister queria. "Como vocês sabem, eu adoro cozinhar. E nessa cozinha vou mostrar cada detalhe de cada prato pra vocês", avisou.

Gigi mostra onde será seu espaço queridinho, a cozinha gourmet, que ficará na varanda com vista para o mar Crédito: Reprodução/AGTV

Depois mostrou seu "queridinho", o Espaço Gourmet, que fica na varanda, onde ela pretende fazer "seus rocks e curtir com sua família e seus amigos".

Ela que é apaixonada pelo Espírito Santo, e cansou de falar do Estado durante o BBB, escolheu, claro, uma vista de tirar o fôlego pra poder apreciar todos os dias. "Tenho vista pra inúmeros cartões-postais. Sou muito grata a tudo o que está acontecendo comigo".

No AGTV, os fãs da ex-sister e todos os telespectadores da TV Gazeta vão poder acompanhar cada etapa dessa reforma. Serão semanas de quebra-quebra, mudanças, troca de piso e reforma dos cinco banheiros. "Quero que vocês que me acompanham, me ajudem a escolher as peças, as cores e até os móveis", pediu.

Gigi mostrou onde será sua sala de TV. "Quero uma TV bem grandona e um sofá superconfortável", disse. E onde será o estúdio, quarto escolhido para colocar todos os presentes enviados pelos seus fãs. "Quero essa parede inteira de quadros, fotos e presentes que ganho de vocês", revelou.