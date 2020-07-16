A Hora do Furacão: veja como será o novo apê de Gizelly Bicalho

Gizelly está ansiosa pelo término das obras e quer acolher a família no apê como forma de gratidão. Crédito: Reprodução Tv Gazeta / Globo

Agora a reforma começou de verdade. Todo sábado vai ao ar o quadro A Hora do Furacão: a reforma, às 14h20 no programa AgTV da TV Gazeta. No episódio anterior, Gigi Furação mostrou cada cantinho do seu novo apê e agora o quebra-quebra foi realmente iniciado.

No episódio 2, a advogada descobriu que a reforma irá durar entre três e quatro meses e, gente com a gente, conta que já bateu um desespero. Já me deu uma ansiedade, porque antes eu achava que em um mês estaria tudo ok, comentou.

O engenheiro João Pedro Dalla brincou que definir os prazos da obra foi um processo delicado. Crédito: Reprodução Tv Gazeta / Globo

O engenheiro João Pedro Dalla, responsável pela obra, lembrou que a reforma é de grande porte, por isso o prazo mais estendido. Mas ele garante que vai valer a pena e que o tempo é necessário, pois tem muita quebradeira. O apê vai passar pela troca de todas tubulações hidráulicas e elétricas e um quarto que vai ser excluído pra dar mais espaço a outros cômodos. "O prazo da obra é sempre uma questão delicada, brincou ele.

A escolha do conceito

Esse apartamento significa pra mim o meu momento de descanso, de estar com a minha família e, com fé em Deus, até terminar, a pandemia já vai ter passado e eu vou poder trazer minhas avózinhas pra cá, minha mãe, o Jack Bacon (doguinho) e proporcionar pra minha família tudo aquilo que eles - com as limitações deles - conseguiram me proporcionar, disse Gizelly emocionada.

A arquiteta Júlia Passos e Gizelly Bicalho avaliando o projeto dos ambientes. Crédito: Reprodução Tv Gazeta / Globo

O projeto arquitetônico é de Íris Santos e Júlia Passos e promete fazer do cantinho de Gigi Furacão um espaço sofisticado e com a cara da ex-sister. A Gizelly é loooouca, então ela mandava vários estilos diferentes como inspiração, vários conceitos completamente opostos: um quarto preto, um quarto branco, uma sala colorida. E a gente pensava: meu Deus o que a gente vai fazer? Então a gente pensou: vamos fazer esse apartamento ficar um furacão, brincou a arquiteta Júlia Passos.

Mas o consenso aconteceu e os ambientes já foram definidos. Confira as fotos de como vão ficar os ambientes do novo apê: