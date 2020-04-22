Transforme o lar em um refúgio para encarar a quarentena com bem-estar

Henrique Freneda apostou no azul para esta sala de estar Crédito: Celina Germer

Antes refúgio perfeito para o descanso depois de um longo dia de trabalho, a casa ganhou múltiplas funções de uma hora para outra. Além da essência do lar, tornou-se home school para as crianças, escritório para os pais, área de lazer da família e o lugar para apreciar o ócio, afinal, ninguém é de ferro.

Em meio ao isolamento social, as residências conquistaram uma nova perspectiva dos moradores, que passaram a valorizar mais o espaço que virou o grande palco das interações sociais  mesmo que virtuais . Neste cenário, um convite: que tal aproveitar o tempo para realizar pequenas transformações capazes de renovar o lar para esse período e preparar os ambientes para a nova fase pós-quarentena que todos esperamos?

Essa época nos propõe ressignificar o valor que damos às nossas casas. Nada mais gostoso que proporcionar novos olhares e pequenas mudanças que proporcionam um impacto muito expressivo ao viver, diz o designer de interiores Henrique Freneda.

Mudança de layout

A mesa de jantar foi alinhada com a parede revestida por cerâmicas que lembram tijolos Crédito: Luis Gomes

Muitas vezes, uma simples alteração dos móveis já é capaz de compor novos ares no décor. Na sala de estar, experimente trocar a posição do sofá  contanto que não atrapalhe a visão da TV, por exemplo. A mesa de centro pode ser reposicionada para uma das laterais do sofá, liberando espaço para acompanhar uma aula de meditação na internet e assumir outras funções, como receber um arranjo de flores ou uma luminária para uma cena mais intimista à noite. No jantar, avalie a possibilidade de reposicionar a mesa de forma que a circulação não seja interrompida, destaca a arquiteta Pati Cillo.

Aposte em um galery wall

Sugestão de Galery Wall Crédito: Luis Gomes

Todos sabemos que os quadros vestem e proporcionam vida às paredes. Que tal criar um gallery wall? A arquiteta Pati Cillo é fã da possibilidade de escolher quadros de diversos tamanhos e estilos para apostar em posicionamentos simétricos e, até mesmo, assimétricos a fim de expressar nos ambientes os gostos pessoais e artísticos dos moradores. É possível reunir quadros que estavam espalhados pela casa para compor um espaço próprio e com personalidade. A regra principal é ativar a inspiração. Não tem erro.

Pinceladas de tinta levam alegria para as paredes

Henrique Freneda apostou no azul para esta sala de estar Crédito: Celina Germer

Repensar a casa é uma ótima oportunidade para eleger uma parede que receberá novas cores. Já imaginou sair dos tons mais sóbrios e escolher algo vibrante?, indaga o designer de interiores Henrique Freneda. Pintar a casa inteira dá trabalho e o melhor é deixar para a experiência de profissionais especializados. Mas nessas situações especiais asseguro que será uma vivência muito prazerosa, destaca o profissional. Outra sugestão é fazer um mix de cores, produzindo um esquema de meia parede.

Ao decidir pela parede que será mudada, a dica é investir em latas pequenas, evitando o desperdício, além de fitas e forração para não manchar o piso. Rolo e pincel devem ser limpos corretamente para serem utilizados em uma próxima vez.

Almofadas, tapetes e porta-retratos têm o poder de renovar o ambiente

Almofadas e tapetes em tons de azul e cinza se juntam ao trio de mesinhas para revigorar a varanda Crédito: Eduardo Pozella

Na decoração, alguns elementos são perfeitos para surtir aquele efeito rápido de mudança. Eu adoro a força que as almofadas evidenciam na decoração, reflete a arquiteta Karina Korn. Com a versatilidade de trocar as vestes rapidamente, as almofadas, além do conforto ao serem colocadas no sofá ou mesmo para efeitos decorativos na cama, podem se destacar pelas cores fortes ou sóbrias graças aos desenhos geométricos ou às características dos materiais. Caso você não tenha capas para trocar, fica fácil e acessível fazer pedidos em lojas online, ressalta a profissional.

Recomendação semelhante vale para o tapete: na possibilidade de trocar  seja por aquele que estava guardado em casa ou por uma nova peça adquirida pela internet , a sala receberá um novo toque. E como estamos na época do outono  com dias de temperaturas mais agradáveis e de noites geladas, tapetinhos ao lado da cama são perfeitos para o conforto térmico ao evitar que os pés encostem no chão frio.

Porta-retratos também são muito bem-vindos. A quarentena é um convite para rever os álbuns de fotos reveladas e escolher aquela que marcou um momento muito especial para decorar o rack da sala ou mesmo a cômoda do quarto. Pode ser o caso de substituir alguma dessas imagens ou mesmo adquirir novas peças. É um investimento econômico para o período, avalia a arquiteta Karina Korn.

Muito verde

Samambaia e outras espécies humanizam a varanda Crédito: João Ribeiro

Gosta de plantas, mas sempre achou que não leva jeito para cuidar? Ou você as tem, mas deixa as espécies no quintal  no caso das casas  ou nas varandas do apartamento? É hora de movê-las para os ambientes do lar, humanizando cada cantinho.