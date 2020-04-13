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Teimoso, inconstante ou realista? Quem é você na pandemia? Faça o teste

As pessoas se comportam de modos diferentes diante da ameaça do coronavírus. Tem gente consciente e gente que nega que o perigo seja real. E há quem esteja no meio termo, ora entrando em pânico, ora ignorando os riscos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 10:19

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 10:19

Mulher de máscara passando álcool em gel nas mãos: prevenção ao coronavírus
Mulher de máscara passando álcool em gel nas mãos: prevenção ao coronavírus Crédito: siraphol s./Freepik
As pessoas têm se comportado de modos distintos diante da ameaça do coronavírus. Tem gente consciente, que segue as recomendações da quarentena, e gente que nega que o perigo seja real. E há quem esteja no meio termo, ora entrando em pânico, ora ignorando os riscos.
A psicóloga e psicanalista Cássia Rodrigues destacou esses três perfis de pessoas na pandemia de Covid-19, que ela chamou de realista, de inconstante e o que nega as circunstâncias.

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A partir desses perfis, elaboramos um quiz para você descobrir qual deles é o seu nesta fase:

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