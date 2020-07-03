Sextou! O tradicional 'Happy Hour' agora acontece em casa

Amigas confraternizando em casa Crédito: Kelsey Chance; Unsplash

O happy hour, que acontecia nos bares da Grande Vitória antes do isolamento social, migrou para as casas dos capixabas. É em família, e com a presença online de amigos, que essa forma de entretenimento vem se consolidando e faz aumentar, por exemplo, as demandas do delivery das cervejas.

Exemplo dessa realidade é a Convento Cervejaria. A empresa é local e segundo um dos sócios, Leonardo Leal, a nova maneira de consumir o produto potencializou os negócios. E acreditamos que é um caminho sem volta, complementa.

A experiência dele não é a única, o que pode ser notado em um levantamento recente feito pela consultoria Opinion Box. Os dados mostram que o aumento dos pedidos delivery durante a quarentena foi de 26%. Além disso do total de dois mil entrevistados, 16% disseram ter aumentado a ingestão de bebidas alcoólicas em casa.

O casal Gabriel e Katiuscia Lordello cozinham em casa e optam pelo delivery de cerveja artesanal e queijos. Crédito: Igor Lordello

"A maioria dos happy hours tem acontecido com a família mesmo" Gabriel Lordêllo - Fotógrafo

O fotógrafo Gabriel Lordêllo conta que durante a pandemia ele aproveita os fins de semana para beber com a família e passou a usar o serviço de delivery. Tenho usado muito delivery, principalmente nos finais de semana. Eu encomendo as cervejas em uma cervejaria que conhecia e alguns queijos, também por delivey. Além disso, eu e minha esposa sempre nos programamos para fazer uma comida diferente em casa, minha sogra também está ficando aqui, daí juntamos todo mundo e fazemos o nosso happy hour.

Também tenho uns amigos de uma confraria que costumávamos reunir cada mês na casa de um e, com a pandemia, fizemos um encontro online. Mas a maioria dos happy hours tem acontecido com a família mesmo, acrescenta.