Saiba quais são as previsões holísticas para 2021

O ano está acabando, é hora de saber o que nos aguarda. Crédito: Shutterstock

O ano de 2020 foi um ano difícil para todos, por isso tem muita gente esperançosa e contando que as coisas vão melhorar no ano que vem. Mas o que podemos esperar de 2021? Saiba o que diz o oráculo.

Mila Marques ( @mila_mmarques ) é terapeuta holística comportamental e atua com oráculo das runas - símbolos da cultura viking com várias funções, uma delas é a oracular - há cerca de 28 anos.

Segundo ela, as previsões para 2021 contam com um ponto muito parecido com as deste ano: desafios relacionados à humanidade. Desafios que tornam as pessoas mais sensíveis e humanas em relação a dor do outro, com mais compaixão e percepção ao redor. 2020 nos levou a refletir muito nesse sentido e a mesma runa vai reger 2021, nos conduzindo por este mesmo caminho que nos leva a uma profunda reflexão sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas, no sentido de reavaliar as nossas condutas e posicionamentos em relação ao próximo, destaca.

Uma das runas que rege 2021 se chama Manás e fala sobre o desafio da humanidade que, contraditoriamente, é sermos mais humanos, complementa.

Poder feminino

De acordo com Mila, a segunda runa que rege 2021 se chama Lagus, ela fala sobre o poder feminino, o que indica que será um ano forte para mulheres e profissões que tenham a ver com o feminino e que se relacionam com aspectos como sensibilidade, educação, intelectualidade, beleza e intuição. É importante que nós percebamos que vai ser um ano relevante neste caminho ascendente de empoderamento da mulher que estamos percorrendo. Neste momento, surgem mais oportunidades para que as mulheres assumam posições de protagonismo em áreas como o empreendedorismo feminino e evidencia a força da rede feminina, acrescenta.

"É importante que nós percebamos que vai ser um ano relevante neste caminho ascendente de empoderamento da mulher que estamos percorrendo." Mila Marques - Terapeuta holística comportamental

E este fator não se resume apenas às mulheres, também trabalha o que há de feminino nos homens. Um tom mais sensível, companheiro e humanizado, esse personagem masculino machão e arrogante perde cada vez mais espaço. Não é sobre feminilizar os homens, mas é uma oportunidade de contrabalancear esse personagem, que será duramente criticado em 2021. É um convite para que ele participe mais da educação dos filhos, das atividades domésticas, por exemplo, explica Mila.

A terapeuta holística Mila Marques e as runas. Crédito: Arquivo pessoal

Transformações e retornos

Segundo a terapeuta holística, a terceira runa é a Raído, que aborda as transformações e que pode ser entendida como transformações da própria sociedade. Nós vínhamos por um caminho muito consumista e 2021 quebra isso. É um caminho de volta que já vem acontecendo e pode ser percebido enquanto as pessoas se interessam novamente por fazer as próprias coisas ao invés de comprá-las e quando o interesse por plantas em casa aumenta.

Nós estávamos muito distanciados de certas coisas e a Raído fala sobre reconstruir os caminhos de volta. Por exemplo, quem fazia pães em casa eram as matriarcas - nossas mães, avós - e agora nós retornamos ao hábito. É sobre a volta de comportamentos que antes eram frequentes e foram se perdendo no destoar da nossa sociedade. Esse processo já começou em 2020 e deve continuar em 2021, diz.