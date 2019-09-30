Quando custa um casamento? Casais entregam segredo para economizar na festa e cerimônia

O casal Gustavo Lino e João Marchiore começou a programar o pagamento da festa seis meses antes. Todos os serviços - bufê, aluguel do espaço, bebidas, doces e bolo, decoração e DJ - foram acertados separamente. Crédito: Divulgação/ Vagner Rezende

É difícil o casal não sonhar com uma superfesta de casamento. Mas como nem sempre é possível, estamos aqui para dizer que dá, sim, para ter uma comemoração com o orçamento mais compacto. O segredo pode ser otimizar os custos e pensar duas vezes antes de fechar qualquer compromisso financeiro.

Além disso, como não é comum decidir fazer um evento desses de uma hora para a outra, um fundo de investimento ou poupança ao longo dos meses é a grande saída para pagar todas essas contas sem entrar no vermelho. Para o economista Eduardo Araújo, escolher um produto financeiro de investimento é conseguir multiplicar o dinheiro. “É uma estratégia inteligente para quem está programando o evento com tempo. E não só para a cerimônia de casamento, mas para depois comprar casa, carro e tudo o mais”.

Ele dá a dica de que esse tipo de transação nem sempre é boa de ser feita em bancos. “Em uma corretora de valores, o casal vai encontrar um amplo leque de alternativas até com rentabilidade maior do que a que os bancos geralmente conseguem oferecer”, fala. Mas essa é só uma das possibilidades, e talvez a mais improvável, já que o Brasil atravessa uma crise e a maioria das pessoas não consegue poupar dinheiro.

“O ideal é pensar nas questões financeiras do casamento dentro do contexto da vida do casal. Tudo precisa ser compatível com o padrão que o casal terá depois de estar junto, afinal eles vão se casar. Planejamento é o básico a se fazer nesses casos e pode dar bons frutos no quesito economia”, complementa Eduardo.

O casal Gustavo Lino e João Marchiore começou a programar o pagamento da festa seis meses antes. Todos os serviços - bufê, aluguel do espaço, bebidas, doces e bolo, decoração e DJ - foram acertados separamente. Crédito: Divulgação/ Vagner Rezende

E foi justamente isso que fez o casal Gustavo Lino e João Marchiore celebrarem seu amor em julho deste ano, em Vitória. “Começamos a nos organizar no início do ano. Foi bem em cima da hora, mas ainda assim não queríamos gastar muito e colocamos as previsões de gasto como se fosse uma parcela ao longo dos meses”, explicou Gustavo, que é advogado.

O maior gasto que os dois tiveram foi com o bufê para 120 convidados. “Pensamos em tudo o que gostaríamos de ter na festa. Tudo que planejamos aconteceu, então também não sentimos falta de nada específico. Contratamos bufê, aluguel do espaço, bebidas, doces e bolo, decoração, uma atração musical e DJ. Mas cada coisa foi acertada separadamente. Tivemos muita ajuda da cerimonialista com os contratos e isso também foi crucial”, diz Gustavo, que é advogado.

A dentista Alinny Gobetti, de 27 anos, resolveu trocar o tradicional chá de panela pelo chá de cofrinho. Nessa modalidade, o convidado dá à noiva qualquer quantia em dinheiro, ao invés de levar um presente Crédito: Divulgação/ Alinny Gobetti

Chá cofrinho

Não teve nada de frigideiras, copos ou utensílios domésticos para o chá “de panela” da dentista e professora Alinny Gobetti, de 27 anos. Ela quis fazer um chá cofrinho. A gente explica: nessa novidade, o convidado dá à noiva qualquer quantia em dinheiro ao invés de levar um presente. “Eu fiquei constrangida no início de pensar nessa possibilidade, mas as pessoas adoraram. Nem todo mundo quer gastar tempo indo à loja, escolhendo presente e tudo o mais. Então era só levar o dinheiro. Na entrada da festa eu coloquei um porquinho de cofrinho e a pessoa já deixava a quantia lá, qualquer que fosse”, lembra.

A dentista Alinny Gobetti, de 27 anos, resolveu trocar o tradicional chá de panela pelo chá de cofrinho. Nessa modalidade, o convidado dá à noiva qualquer quantia em dinheiro, ao invés de levar um presente Crédito: Ricardo Medeiros

O dinheiro dado pelos convidados foi usado para abater os custos com a festa, para 100 pessoas, que ela e o marido, o militar Julio Cesar Picoreti, deram. “Na festa teve tudo o que eu queria. Planejei tanto que sobrou dinheiro e eu acabei decidindo por uma mesa especial de drinques”, entrega.

A dentista confidencia que durante as negociações também recebeu ajuda da cerimonialista para conseguir os melhores contratos. E, além disso, descobriu o grande pulo do gato em se tratando de pechinchar com serviços do universo de casamentos: “Quando descobrem que é para casamento, o preço triplica. Então, para muita coisa eu contratava e só depois dizia que era para casamento. Uma maquiagem chegava a ser três vezes mais cara”, cota rindo.

CASAMENTO PEQUENO CUSTA R$ 50 MIL REAIS

A cerimonialista Grazy Guarçoni é objetiva em precificar um casamento médio: “O valor médio de gasto em uma festa de casamento de pequeno porte é, aproximadamente, R$ 50 mil. A principal variação do preço vem na hora de contratar os profissionais”. Segundo ela, o grande segredo da economia é pesquisa de mercado, além de organizar tudo o que se quer na festa com os respectivos valores em uma planilha.

“O DYI (sigla em inglês para ‘faça você mesmo’) também cresce muito nesse sentido. E as pessoas conseguem economizar bem. Hoje em dia existem sites específicos para isso e são ótimos”, dá a dica.