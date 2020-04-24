Passeios ao ar livre incríveis para serem feitos de casa

Ainda não sabemos quando poderemos pegar um avião e desbravar as belezas desse mundo. Mas não é porque estamos de quarentena, em casa, que não dá para fazer passeio incríveis. O Skyscanner, fez uma seleção com os melhores passeios ao ar livre, que podem ser feitos do lar, para quem não resiste a uma paisagem exuberante. São destinos ideais para os viajantes que amam pegar uma mochila e desbravar o mundo. Só que, dessa vez, a experiência será por meio de transmissões ao vivo da vida selvagem, que prometem transportar o viajante para o topo de montanhas a buracos azuis profundos, sem sair da sala de estar.
Machu Picchu, Peru
Esta antiga cidadela inca no alto da Cordilheira dos Andes está na lista de lugares para visitar de muitos viajantes. Por enquanto, que tal ter acesso a essa maravilha do mundo em alta definição e com seu próprio guia de áudio? Observe as estruturas antigas via webcam, com várias perspectivas em 360 graus e aprenda mais sobre sua fascinante história. Basta clicar aqui.
Parques Nacionais, EUA
O Serviço Nacional de Parques (NPS) instalou centenas de câmeras nos parques nacionais dos Estados Unidos. Essas webcams ajudam o NPS a rastrear a qualidade do ar nessas que são algumas das terras mais protegidas do país. Mas elas também são uma ótima forma de desfrutar paisagens deslumbrantes da costa leste à oeste, que incluem Yosemite, Joshua Tree, as Montanhas Great Smoky, e muito mais. Isso sem falar das câmeras dos ursos e do ninho das águias americanas, que são uma excelente maneira de passar alguns momentos com os moradores mais famosos dos parques.
Condado de Laikipia, Quênia
O site Explore, especializado em animais selvagens africanos, possui 12 câmeras espalhadas por savanas, pisos de florestas e poços de água em todo o continente, incluindo países como Quênia, África do Sul e República Democrática do Congo. É possível alternar entre as câmeras para observar gorilas, girafas, hipopótamos e elefantes vivendo o seu dia a dia.
O Explore possui várias câmeras em todo o condado de Laikipia, que transmitem de macacos selvagens explorando seus reinos no topo das árvores, a búfalos pastando perto de um poço de água, entre outras cenas incríveis.
Lago Lowes, Escócia
Esta reserva da vida selvagem perto de Dunkeld, em Perth, é o lar de milhares de espécies de animais selvagens. E a mais popular delas, sem dúvida, é a família de águias-pesqueiras que vive no alto das copas das árvores com vista para o lago.
Alguma alma corajosa instalou uma câmera lá no topo para observar os pássaros em seu habitat natural. É possível vê-los cuidando do ninho ou trazendo peixes frescos para os filhotes. Dá também simplesmente para deixar o vídeo rodar e desfrutar os sons suaves da vida selvagem escocesa em segundo plano.
Floresta de Algas das Ilhas do Canal, EUA
Que tal explorar embaixo dágua com esta câmera ao vivo em Landing Cove, em Anacapa, uma das cinco ilhas do Parque Nacional das Ilhas do Canal. Trata-se de uma área de extrema importância biológica. É possível ver a vida selvagem subaquática atravessar a floresta de algas cor de âmbar e, quem sabe, ter a sorte de avistar um leão-marinho nadando entre os peixes.