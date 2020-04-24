Passeios ao ar livre incríveis para serem feitos de casa

Ainda não sabemos quando poderemos pegar um avião e desbravar as belezas desse mundo. Mas não é porque estamos de quarentena, em casa, que não dá para fazer passeio incríveis. O Skyscanner, fez uma seleção com os melhores passeios ao ar livre, que podem ser feitos do lar, para quem não resiste a uma paisagem exuberante. São destinos ideais para os viajantes que amam pegar uma mochila e desbravar o mundo. Só que, dessa vez, a experiência será por meio de transmissões ao vivo da vida selvagem, que prometem transportar o viajante para o topo de montanhas a buracos azuis profundos, sem sair da sala de estar.