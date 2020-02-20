Os destinos mais procurados para o Carnaval 2020

Rio de Janeiro Crédito: Luciolla Vilela

O Carnaval é uma das festas mais esperadas pelos brasileiros e uma das datas mais importantes para o turismo nacional. De acordo com levantamento do TurismoCity, buscador de passagens aéreas que auxilia na escolha da viagem por destino e preço, os destinos nacionais e internacionais mais procurados para o Carnaval 2020 são Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina, respectivamente. Na lista, entre os destinos nacionais, ainda tem Salvador, Recife e Florianópolis. Já entre os internacionais estão Miami, Santiago e Lisboa. Confira a lista dos destinos mais procurados.

Rio de Janeiro (ES)

Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

De acordo com estimativa da empresa de turismo RioTur a previsão para a taxa de ocupação dos hotéis na cidade do Rio durante os cinco dias de Carnaval é de 100%. O Carnaval do Rio tem tudo para ser o mais procurado por turistas no Brasil e é uma das festas mais conhecidas do mundo. A expectativa é que outros 5 milhões de cariocas se juntem aos visitantes nas ruas da cidade.

Salvador, Bahia

Praia Farol da Barra, em Salvador Crédito: Pinterest | Viajante Comum

Com o tema Carnaval dos Carnavais, o evento em Salvador contará com mais de 5 mil horas de música, mais de 200 atrações, sete circuitos e folia em diversos bairros. O governo espera movimentar cerca de R$ 1,8 bilhão na economia da cidade.

Recife, Pernambuco

Uma multidão enche as ladeiras de Olinda na época do Carnaval. Neste ano, a prefeitura da cidade investiu aproximadamente R$ 8 milhões na festa. A expectativa da cidade é receber 4 milhões de foliões em 2020, um aumento de 10% comparado ao Carnaval de 2019.

Florianópolis, Santa Catarina

Cerca de 76 blocos de rua estão programados para o Carnaval deste ano na Ilha da Magia, fora as atrações promovidas por casas noturnas e outros estabelecimentos da Capital catarinense. De acordo com a prefeitura, a expectativa é atingir 75% das reservas dos hotéis e pousadas.

DESTINOS INTERNACIONAIS

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, capital da Argentina Crédito: divulgação

A capital argentina também tem seu gingado para a folia. Durante todo o mês de fevereiro acontecem no país apresentações de mais de 100 tradicionais grupos carnavalescos que se destacam com danças, apitaços, tambores e tocadores de bumbo.

Miami, Estados Unidos

É o destino perfeito para turistas que querem fazer boas compras e também se divertir. A cidade, além dos famosos outlets, tem boas opções de entretenimento, como bares, danceterias e restaurantes, sendo uma ótima pedida para curtir o feriado de Carnaval.

Santiago, Chile

Nas ruas de Santiago não há sinal de Carnaval. Porém, como é verão por lá e alta estação, as boates e casas de show oferecem muita música e dança. Para quem gosta de agitação, a dica é curtir o festival de música de Viña del Mar, que acontece nessa época do ano.

LisboaPortugal

Imóveis da Região Metropolitana de Lisboa serão as principais unidades do evento Crédito: Bigstock

Graças aos imigrantes brasileiros, há blocos saindo durante todo o Carnaval em diversos pontos da cidade de Lisboa. Vale lembrar, que a folia nas terras Portuguesas acontece em pleno inverno, normalmente debaixo de chuva, mas é sempre bem animada e repleta de música.

Nova York, Estados Unidos

Turismólogo revela porque as celebridades brasileiras adoram Nova York Crédito: Unsplash