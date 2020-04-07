Os aplicativos de encontros virtuais mais baixados durante a pandemia

Homem mexendo no celular Crédito: shutterstock

O Brasil é o 3º país em que pessoas passam mais tempo em aplicativos, levemente acima da média, com 3 horas e 45 minutos. O país é superado apenas pela China, onde as pessoas mexem com esses programas durante quase 4 horas, e a Indonésia, onde o tempo diário chegou a 4 horas e 40 minutos. As informações são do principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria App Annie.

O período de isolamento social mudou a preferência e o consumo dos aplicativos de smartphones. O Zoom cloud meetings se tornou um dos apps mais baixados no mundo. Se trata de uma ferramenta para reuniões, normalmente, de trabalho. Virou a opção para as equipes em home office. O segundo aplicativo mais baixado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é o TikTok. A rede social, criada na China, é uma mídia para compartilhamento e criação de vídeos curtos. O conteúdo se baseia em memes, músicas e desafios. Confira os apps mais baixados durante o período de isolamento social.

TikTok

É um aplicativo para Android e iPhone (iOS) voltado exclusivamente para a gravação e publicação de vídeos curtos, que podem ter de 15 a 60 segundos, tendo a dublagem como foco principal. Hoje, está entre as redes sociais com o maior número de usuários no mundo, chegando a 1,5 bilhão de downloads. As dublagens mais famosas são, em sua maioria, realizadas por pessoas utilizando um tom de humor ou fazendo coreografias de dança. Também é permitido gravar vídeos sem o recurso da dublagem, utilizando o áudio do microfone. O aplicativo tem formato de rede social e os usuários podem seguir os perfis uns dos outros, curtir, comentar e compartilhar publicações. Para acessar, é possível usar e-mail ou dados do Facebook, Google ou Twitter.

Live no Instagram

Os lives, recurso do Instagram, ganhou os holofotes durante a quarentena. Famosos vivem fazendo bate-papos ao vivo e o recorde pertence ao cantos Gustavo Lima, com mais de 750 mil espectadores ao mesmo tempo durante um show de casa. O recurso é ideal para interagir em debates entre dois usuários ou em lives de amigos que estejam abertas para perguntas. Ao enviar uma pergunta, o dono da transmissão recebe um alerta e pode expandir um quadro na tela com pergunta, que nesse momento fica disponível para todos que estão participando da conversa.

Zoom Cloud Meetings

É uma ferramenta de videoconferência voltada para ambientes corporativos que suporta reuniões com dezenas de participantes. Muito utilizada no meio empresarial, a solução se destaca pela estabilidade da conexão em qualquer dispositivo. A ferramenta é a opção mais baixada para o home office atualmente, com mais de 17 milhões de downloads só no último mês.

Microsoft Teams

É outra opção para a comunicação empresarial que permite criar videoconferências, através de vídeo ou chats. Entre os recursos do Teams estão também compartilhamento de tela e edição colaborativa de documentos do Microsoft Word, Excel, PowerPoint e OneNote.

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