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Machismo

Não fere a masculinidade, declara fashionista que trocou jeans pela saia

Para Israel Cassol, a presença da saia se tornou algo constante em seu closet.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:07

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:07

Usada de forma apropriada não fere a masculinidade, declara fashionista brasileiro que trocou jeans pela saia Crédito: Fabiana Delcanton
O uso da saia por homens ainda pode ser considerado um grande tabu, mas para um brasileiro que vive Londres, o fashionista Israel Cassol, a presença da saia se tornou algo constante em seu closet.
Posando com a peça da marca Gucci, que chega a custar £ 880 (Algo em torno de R$ 4.700,93), ele falou que sempre gostou de ver escoceses de saia, mas nunca teve coragem de usar. Foi então que decidiu um dia vestir as peças e gostou do resultado e naturalmente as saias foram tomando conta do seu closet.
Acho que é uma peça que ainda causa um tabu na sociedade, mas estamos no século 21. Vi poucas celebridades usarem o look da saia, o que mais me chamou a atenção foi o design Marc Jacobs que é fã da saia", disse.
Ele falou sobre as reações das pessoas na rua ao ve-lo com a peça. A reação não é muito bem vista pela sociedade. Vi que alguns londrinos observam, tem algumas gargalhadas, mas nada além disso. Não sei se no Brasil seria o mesmo, mas usaria por lá sem nenhum problema.

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Ainda, falou sobre o machismo na sociedade: O machismo impede que homens usem saia sim, mulheres usam calça e camisa com gravatas, porque os homens não podem, usar saia? Eles precisam ter atitude e confiança, porque ter a saia usada de forma apropriada não fere a masculinidade do homem.

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