Não fere a masculinidade, declara fashionista que trocou jeans pela saia

Usada de forma apropriada não fere a masculinidade, declara fashionista brasileiro que trocou jeans pela saia Crédito: Fabiana Delcanton

O uso da saia por homens ainda pode ser considerado um grande tabu, mas para um brasileiro que vive Londres, o fashionista Israel Cassol, a presença da saia se tornou algo constante em seu closet.

Posando com a peça da marca Gucci, que chega a custar £ 880 (Algo em torno de R$ 4.700,93), ele falou que sempre gostou de ver escoceses de saia, mas nunca teve coragem de usar. Foi então que decidiu um dia vestir as peças e gostou do resultado e naturalmente as saias foram tomando conta do seu closet.

Acho que é uma peça que ainda causa um tabu na sociedade, mas estamos no século 21. Vi poucas celebridades usarem o look da saia, o que mais me chamou a atenção foi o design Marc Jacobs que é fã da saia", disse.

Ele falou sobre as reações das pessoas na rua ao ve-lo com a peça. A reação não é muito bem vista pela sociedade. Vi que alguns londrinos observam, tem algumas gargalhadas, mas nada além disso. Não sei se no Brasil seria o mesmo, mas usaria por lá sem nenhum problema.