Muito além de hashtag: "comoção pontual já não basta"

Eu costumo dizer que aprendi sobre o racismo muito antes de começar a escrever o meu nome completo. Antes da violência física, antes da morte do corpo, tentam nos matar de outras tantas maneiras.
Violentam a nossa identidade, a nossa autoestima, nossos sonhos e direitos. Nos fazem crer, no dia a dia, pelo olhar, pelo tom áspero da voz, pela exclusão social, que não precisamos estar aqui, não nos querem dividindo o mesmo espaço.
Eu me lembro de cada palavra hostil provocada pelo meu tom de pele e, não se enganem, tudo começa muito cedo. Cedo demais. E refletindo sobre o papel das pessoas brancas na desconstrução do racismo, me peguei pensando nos meus próprios algozes.
Quero acreditar que aquelas crianças que passaram anos me perseguindo e me ridicularizando se tornaram adultos melhores. Me pergunto se eles têm noção dos privilégios que os cercam, se adquiriram consciência dos seus atos nocivos. Se houve algum momento de arrependimento sincero e mudanças de atitudes.
"Quero acreditar que aquelas crianças que passaram anos me perseguindo e me ridicularizando se tornaram adultos melhores. Me pergunto se eles têm noção dos privilégios que os cercam, se adquiriram consciência dos seus atos nocivos"
Mas daí eu leio mais uma matéria sobre um jovem negro morto ou algum caso de racismo no Brasil ou em qualquer parte do mundo e pronto! Qualquer resquício de esperança vai embora. Basta entrar nas caixas de comentários das reportagens. É sempre uma avalanche de comentários criminosos, deboche e falta de empatia.
Colocar hashtag ou fundo preto nas redes sociais é o de menos para mim. George Floyd, o “gigante gentil” que virou símbolo da luta contra o racismo, não deveria estar morto. Roberto, Carlos Eduardo, Cleiton, Wilton e Wesley - os meninos de Costa Barros - também não. A menina Ágatha deveria poder usar sua fantasia de Mulher Maravilha outras vezes. O adolescente João Pedro tinha que estar dentro de casa (e não era onde ele estava?).
A morte do nosso corpo é o último ato de um racismo violento, sistemático e que está longe de fim. Vamos chorar por muitos outros. E tantas outras formas de morrer em vida nos serão impostas.
Então, volto a perguntar: meus algozes se tornaram pessoas melhores? Você, branco, que já foi o algoz na vida de alguma negro, se tornou um ser humano melhor? Comoção pontual já não basta.