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Antirracismo

Muito além de hashtag: "comoção pontual já não basta"

Para a editora Erica Vaz, é hora de todos entrarem de vez na luta contra o racismo. "George Floyd, o “gigante gentil” que virou símbolo da luta contra esse crime, não deveria estar morto", diz ela

Públicado em 

17 jun 2020 às 10:00

Colunista

Erica Vaz, editora
Erica: "eu me lembro de cada palavra hostil provocada pelo meu tom de pele e, não se enganem, tudo começa muito cedo"  Crédito: Divulgação
Eu costumo dizer que aprendi sobre o racismo muito antes de começar a escrever o meu nome completo. Antes da violência física, antes da morte do corpo, tentam nos matar de outras tantas maneiras.
Violentam a nossa identidade, a nossa autoestima, nossos sonhos e direitos. Nos fazem crer, no dia a dia, pelo olhar, pelo tom áspero da voz, pela exclusão social, que não precisamos estar aqui, não nos querem dividindo o mesmo espaço.
Eu me lembro de cada palavra hostil provocada pelo meu tom de pele e, não se enganem, tudo começa muito cedo. Cedo demais. E refletindo sobre o papel das pessoas brancas na desconstrução do racismo, me peguei pensando nos meus próprios algozes.
Quero acreditar que aquelas crianças que passaram anos me perseguindo e me ridicularizando se tornaram adultos melhores. Me pergunto se eles têm noção dos privilégios que os cercam, se adquiriram consciência dos seus atos nocivos. Se houve algum momento de arrependimento sincero e mudanças de atitudes.
"Quero acreditar que aquelas crianças que passaram anos me perseguindo e me ridicularizando se tornaram adultos melhores. Me pergunto se eles têm noção dos privilégios que os cercam, se adquiriram consciência dos seus atos nocivos"
Erica Vaz - editora
Mas daí eu leio mais uma matéria sobre um jovem negro morto ou algum caso de racismo no Brasil ou em qualquer parte do mundo e pronto! Qualquer resquício de esperança vai embora. Basta entrar nas caixas de comentários das reportagens. É sempre uma avalanche de comentários criminosos, deboche e falta de empatia.
Colocar hashtag ou fundo preto nas redes sociais é o de menos para mim. George Floyd, o “gigante gentil” que virou símbolo da luta contra o racismo, não deveria estar morto. Roberto, Carlos Eduardo, Cleiton, Wilton e Wesley - os meninos de Costa Barros - também não. A menina Ágatha deveria poder usar sua fantasia de Mulher Maravilha outras vezes. O adolescente João Pedro tinha que estar dentro de casa (e não era onde ele estava?).
A morte do nosso corpo é o último ato de um racismo violento, sistemático e que está longe de fim. Vamos chorar por muitos outros. E tantas outras formas de morrer em vida nos serão impostas.
Então, volto a perguntar: meus algozes se tornaram pessoas melhores? Você, branco, que já foi o algoz na vida de alguma negro, se tornou um ser humano melhor? Comoção pontual já não basta.

Erica Vaz, editora

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