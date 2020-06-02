Máscaras infantis misturam proteção e brincadeira

Com o avanço da pandemia de Covid-19, a recomendação é usar máscaras todas as vezes em que for necessário sair de casa. Com isso, os pais e responsáveis encontraram um novo desafio: fazer os pequenos obedecerem a recomendação. E se os adultos já se sentem incomodados com o acessório, imagine as crianças.
A administradora Letícia Viana explica que enfrentou dificuldades para convencer a filha Maria Júlia, de 8 anos, a aderir ao acessório. Ela sempre reclamava que dificultava a respiração e detestava usar. Precisei comprar algumas opções com estampas que ela gosta pra conseguir fazer com que ela simpatizasse mais com o uso das máscaras, conta Letícia.
Essa situação não ocorre apenas com a Maria Júlia, fazer as crianças utilizarem máscaras é um desafio e tanto neste momento em que o item é tão importante para a saúde. Para dar uma mãozinha aos pais e responsáveis nessa missão, a empresa Teatro & Fantasias começou a confeccionar máscaras divertidas para crianças.
Juliana Miranda é vendedora da empresa responsável e explica que o empreendimento atua no ramo há 10 anos. Como não estão acontecendo festas e nem eventos, a solução foi investir no acessório e misturar proteção e brincadeira. Percebemos que as crianças têm dificuldade de usar as máscaras comuns, porque incomoda. Mas quando elas podem se transformar em seus personagens e super-heróis favoritos, tudo muda. Elas estão curtindo tanto que algumas querem usar até dentro de casa.
O ritmo está a todo vapor, e estamos tomando todos os cuidados necessários no nosso atendimento e nas nossas entregas, complementa Juliana.
'Feedback' positivo
"Muitos pais reclamavam que os filhos não queriam usar máscaras e agora não querem mais tirar"
As vendas das máscaras só crescem e caíram como uma luva no negócio de Fernanda Castilho, publicitária que revende os acessórios. Tenho uma loja virtual de camisetas para crianças. Estava sem vender uma peça desde março, quando começou a pandemia. A equipe do Teatro Fantasia me procurou pra fazer a parceria e topei na hora, conta ela.
Segundo Fernanda, a adesão do público tem sido superpositiva e ela recebe constantes mensagens de clientes satisfeitos com o investimento. Muitos pais reclamavam que os filhos não queriam usar máscaras e agora não querem mais tirar, diz.