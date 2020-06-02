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Máscaras infantis misturam proteção e brincadeira

Fazer as crianças usarem este acessório é essencial, mas pode ser um grande desafio. Foi pensando nisso que uma empresa capixaba decidiu investir em máscaras de personagens e super-heróis que incentivam os pequenos a não tirá-las mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 15:21

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 15:21

Máscaras de personagens
As máscaras de personagens ajudam os pais e responsáveis a convencer os pequenos a usar a peça Crédito: Divulgação
Com o avanço da pandemia de Covid-19, a recomendação é usar máscaras todas as vezes em que for necessário sair de casa. Com isso, os pais e responsáveis encontraram um novo desafio: fazer os pequenos obedecerem a recomendação. E se os adultos já se sentem incomodados com o acessório, imagine as crianças.
A administradora Letícia Viana explica que enfrentou dificuldades para convencer a filha Maria Júlia, de 8 anos, a aderir ao acessório. Ela sempre reclamava que dificultava a respiração e detestava usar. Precisei comprar algumas opções com estampas que ela gosta pra conseguir fazer com que ela simpatizasse mais com o uso das máscaras, conta Letícia.
Essa situação não ocorre apenas com a Maria Júlia, fazer as crianças utilizarem máscaras é um desafio e tanto neste momento em que o item é tão importante para a saúde. Para dar uma mãozinha aos pais e responsáveis nessa missão, a empresa Teatro & Fantasias começou a confeccionar máscaras divertidas para crianças.
Juliana Miranda é vendedora da empresa responsável e explica que o empreendimento atua no ramo há 10 anos. Como não estão acontecendo festas e nem eventos, a solução foi investir no acessório e misturar proteção e brincadeira. Percebemos que as crianças têm dificuldade de usar as máscaras comuns, porque incomoda. Mas quando elas podem se transformar em seus personagens e super-heróis favoritos, tudo muda. Elas estão curtindo tanto que algumas querem usar até dentro de casa.
O ritmo está a todo vapor, e estamos tomando todos os cuidados necessários no nosso atendimento e nas nossas entregas, complementa Juliana.

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Luan e Júlia Zago.
Luan e Júlia Zago, ambos de 3 anos, são clientes de Fernanda e se divertem com as máscaras que escolheram. Crédito: Divulgação
"Muitos pais reclamavam que os filhos não queriam usar máscaras e agora não querem mais tirar"
Fernanda Castilho - Publicitária e revendedora das máscaras
As vendas das máscaras só crescem e caíram como uma luva no negócio de Fernanda Castilho, publicitária que revende os acessórios. Tenho uma loja virtual de camisetas para crianças. Estava sem vender uma peça desde março, quando começou a pandemia. A equipe do Teatro Fantasia me procurou pra fazer a parceria e topei na hora, conta ela.
Segundo Fernanda, a adesão do público tem sido superpositiva e ela recebe constantes mensagens de clientes satisfeitos com o investimento. Muitos pais reclamavam que os filhos não queriam usar máscaras e agora não querem mais tirar, diz.

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