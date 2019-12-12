Marca cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres

Nike cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres Crédito: Divulgação

Para proporcionar um maior conforto e inclusão de mulheres que religiosas que fazem uso de certo padrão de vestimenta, a Nike acaba de anunciar que vai estender a sua linha de performance, e depois do sucesso do hijab esportivo, agora a marca lança o Nike Victory Swimsuit que vem para atender as atletas aquáticas.

Nike cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres Crédito: Divulgação

O Nike Victory Swimsuit completo é composto por três peças: Nike Victory Swim Hijab, Nike Victory Full-Coverage Swim Tunic e Nike Victory Full-Coverage Swim Leggings. Além de inclusivo para essas mulheres, as roupas são feitas com alta tecnologia de performance. Todos são composto de nylon, que não absorve água, e o hijab passou por 55 versões até que uma opção que não escapa da cabeça de jeito nenhum fosse aprovada.

Nike cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres Crédito: Divulgação

A coleção chega ao público no dia 1 de fevereiro de 2020.