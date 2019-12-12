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Religiosas fazem uso de um padrão de vestimenta

Marca cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres

'Uma vitória para mulheres', disse a vice-presidente da Nike
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 11:59

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 11:59

Nike cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres Crédito: Divulgação
Para proporcionar um maior conforto e inclusão de mulheres que religiosas que fazem uso de certo padrão de vestimenta, a Nike acaba de anunciar que vai estender a sua linha de performance, e depois do sucesso do hijab esportivo, agora a marca lança o Nike Victory Swimsuit que vem para atender as atletas aquáticas.
Nike cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres Crédito: Divulgação
O Nike Victory Swimsuit completo é composto por três peças: Nike Victory Swim Hijab, Nike Victory Full-Coverage Swim Tunic e Nike Victory Full-Coverage Swim Leggings. Além de inclusivo para essas mulheres, as roupas são feitas com alta tecnologia de performance. Todos são composto de nylon, que não absorve água, e o hijab passou por 55 versões até que uma opção que não escapa da cabeça de jeito nenhum fosse aprovada.
Nike cria linha de uniformes aquáticos inclusiva para mulheres Crédito: Divulgação
A coleção chega ao público no dia 1 de fevereiro de 2020.
Segundo a vice-presidente da marca e diretora criativa desta coleção, Martha Moore, o objetivo final era fazer com que ficasse bonito. "Faça ser bonito, faça ser charmoso, faça passar a mensagem de Eu me sinto forte e destemida. Isto é uma vitória para as mulheres", disse Martha.

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