Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva de followers

Jennifer Aniston entra para o Guiness Book após criar perfil no Instagram

A atriz bateu a marca de um milhão de seguidores mais rápido que o Príncipe Harry e Meghan Markle

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2019 às 08:51
Jennifer Aniston entrou para o Guinnes Book apenas 5 horas após criar sua primeira conta no Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram @vale_page2
Jennifer Aniston desbancou Meghan Marke e o Príncipe Harry no Instagram. Isso porque o casal real bateu o recorde da rede social ao ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores em apenas 5 horas e 45 minutos, mas a eterna Rachel Green foi mais longe e entrou para o Guiness com um  impressionante recorde.
A atriz passou a marca de 1 milhão de seguidores em 5 horas e 16 minutos. O número, porém, já subiu e hoje ela coleciona mais de 11 milhões. 
Para comemorar, Jennifer postou um vídeo engraçadinho em que aparece "quebrando" o celular. "Eu juro que não tinha a inteção de quebrá-lo... Obrigada pelas boas-vindas, pessoal", escreveu. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados