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Ideias diferentes para montar sua árvore de Natal

Dê uma olhadinha nessas ideias. É possível fazer uma decoração natalina criativa sem gastar muito e sem ocupar espaço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:04

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:04

Dicas de árvores de Natal criativas Crédito: Pinterest
A primeira quinzena de dezembro já foi e só agora baixou o espírito natalino em você. Sua casa não tem árvore gigante, nem pisca-pisca, nem sinos, nem Papai Noel que canta e dança. Sem problemas! Ainda dá tempo de entrar no clima e deixar seu lar com um quê de Jingle Bells.

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Não precisa ser nenhum comercial da Coca-Cola! É possível fazer uma decoração de Natal sem gastar muito, sem ocupar espaço e com um pouco de criatividade. Veja aqui essas ideias diferentes. Pode ser uma mesa, a porta de entrada ou um cantinho da sala. Basta iluminar, usar a imaginação e pronto: já sai um pinheirinho superbacana!
O mais legal disso é curtir, fazer dessa decoração uma diversão. Chame o marido, a sogra, a irmã, o cunhado, a vizinha... Se tem criança na família, que tal brincar de decorar? Não tem que ficar perfeito. O importante é juntar gente, ter momentos de alegria e fazer desta data especial mais um motivo para celebrar a vida, o amor, a amizade. Afinal, Natal é isso!

Árvores de Natal criativas

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