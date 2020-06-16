"Fomos em busca de um filho. O amor não tem cor"

Nilson Lourenço, Lucas Alexandre Lourenço e Brígida Alexandre: amor sem limite Crédito: Divulgação

A adoção é um ato de amor e de muita responsabilidade. “Tomam para si a responsabilidade de outrem”, disse o juiz para nós. Quando a gente se dirige a um orfanato com esse propósito, não se tem ideia do processo como um todo. Mas à partir do momento em que você é tocada pela maternidade, você se torna uma leoa e não mede esforços para brigar pela “posse” do seu filho. Eu e meu marido temos pele clara e olhos claros, o que levou algumas pessoas a pensar que nosso desejo era por uma criança semelhante fisicamente. Engano completo. Essa busca jamais deve ser pela aparência, estamos falando de amor e de entrega. Fomos em busca de um filho, fosse ele com qualquer característica de cor ou de idade. Outro questionamento era quanto à saúde. Quem nos garante saúde de um filho biológico? O mais importante é sabermos se estamos preparados para assumir, para sempre, a tarefa de mãe e pai, um amor sem limites. Minha “gravidez” durou 9 dias e lá estava o Lucas entre nós. Me peguei chorando, assustada, sem saber se tinha capacidade para educar e dar a ele uma formação cidadã e cristã digna. Mas nunca duvidei do amor a ser compartilhado.

No trajeto até o orfanato, tivemos tempo suficiente para pedirmos à Deus um sinal que pudesse nos mostrar qual seria a criança que completaria a nossa família. Meu esposo sugeriu que o sinal fosse a data de nascimento da criança: igual à dele ou à minha. Achei de cara um absurdo, mas depois de visitarmos a casa e conhecermos algumas crianças, decidimos passar um final de semana com uma delas. Em casa, vieram as perguntas: se ele tomava alguma medicação, se havia alguma restrição alimentar e outras dúvidas relevantes aos cuidados que deveríamos ter. Faltando um dia para buscá-la, perguntamos a data de nascimento e fomos surpreendidos com a informação de que aquele menino magrinho, de um olhar penetrante que nos cativou, fazia aniversário no dia seguinte ao do meu esposo. Nesse momento percebi a mão de Deus sobre a nossa escolha. Não foi a beleza, o tom de pele, a saúde ou qualquer outra virtude, mas um amor que tomou conta do nosso coração, invadindo e refazendo todos os nossos planos. Lucas era nosso! E para sempre.