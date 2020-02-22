'Fiz tudo para conquistar essa faixa', diz Garota do Samba 2020

Data: 13/02/2020 - ES - Vitória - Nathalia Messias vence o concurso Garota do Samba da TV Gazeta - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Nathalia Ramos Messias começou a sambar aos 7 anos. Nascida e criada no Centro de Vitória, desde pequena frequenta a quadra da Piedade. Começou na ala das crianças, até se tornar passista.

Com samba no pé e muito gingado, o resultado não poderia ser outro. Aos 19 anos, ela é a Garota do Samba 2020 da TV Gazeta. A auxiliar de Farmácia foi eleita com mais de 120 mil votos - 53,21% do total da votação. Desbancou outras seis concorrentes. A segunda colocada foi a candidata da Imperatriz do Forte, Janine de Souza (29,35%). Isabela Lira Figueiredo Teixeira, que representou a Unidos de Jucutuquara, ficou em 3º lugar, com 17,44%.

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A escolha aberta ao público teve mais de 230 mil votos. Nathalia também arrasou no Sambão do Povo, desfilando na frente da ala de passista.

Qual foi a emoção de conquistar o título de Garota do Samba 2020?

Foi muito grande. É um orgulho representar a escola onde nasci, fui criada e aprendi tudo. É muita responsabilidade. Fiz de tudo para conquistar essa faixa.

Você é nascida e criada no bairro da Piedade. Qual a sua relação com a escola?

A minha relação com a escola é muito forte. A trato com toda a importância. É uma das prioridades na minha vida. Não é apenas amor e paixão, é algo que vai além.

Com quem aprendeu a sambar?

As minhas tias eram passistas. Quando meus pais não me levavam aos ensaios, eu acompanhava. E cresci imitando elas. Foram elas que me ensinaram a sambar, sempre quis ser igual as minhas tias.

O que vai fazer com o prêmio?

Pretendo tirar a minha carteira de motorista.

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