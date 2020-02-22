'Fiz tudo para conquistar essa faixa', diz Garota do Samba 2020

Nathalia Ramos Messias começou a sambar aos 7 anos. Nascida e criada no Centro de Vitória, desde pequena frequenta a quadra da Piedade. Começou na ala das crianças, até se tornar passista.
Com samba no pé e muito gingado, o resultado não poderia ser outro. Aos 19 anos, ela é a Garota do Samba 2020 da TV Gazeta. A auxiliar de Farmácia foi eleita com mais de 120 mil votos - 53,21% do total da votação. Desbancou outras seis concorrentes. A segunda colocada foi a candidata da Imperatriz do Forte, Janine de Souza (29,35%). Isabela Lira Figueiredo Teixeira, que representou a Unidos de Jucutuquara, ficou em 3º lugar, com 17,44%.
A escolha aberta ao público teve mais de 230 mil votos. Nathalia também arrasou no Sambão do Povo, desfilando na frente da ala de passista.
Qual foi a emoção de conquistar o título de Garota do Samba 2020?
Foi muito grande. É um orgulho representar a escola onde nasci, fui criada e aprendi tudo. É muita responsabilidade. Fiz de tudo para conquistar essa faixa.
Você é nascida e criada no bairro da Piedade. Qual a sua relação com a escola?
A minha relação com a escola é muito forte. A trato com toda a importância. É uma das prioridades na minha vida. Não é apenas amor e paixão, é algo que vai além.
Com quem aprendeu a sambar?
As minhas tias eram passistas. Quando meus pais não me levavam aos ensaios, eu acompanhava. E cresci imitando elas. Foram elas que me ensinaram a sambar, sempre quis ser igual as minhas tias.
O que vai fazer com o prêmio?
Pretendo tirar a minha carteira de motorista.
O que o Carnaval significa para você?
Para mim significa um mix de emoções. A gente perde, ganha... Amor e muitas emoções. É felicidade.