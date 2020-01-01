Férias: 5 destinos para conhecer com as crianças

Caldas Novas (Goiás).

Para pais e filhos: cidades históricas, praias, esportes, compras e, claro, complexos da Disney e Universal. Para encontrar passagens internacionais com promoções e preços mais baratos o recomendado é começar a busca 6 meses antes da data prevista para a viagem, explica Paula Rebouças, country manager do TurismoCity no Brasil.

Para pais e filhos: Localizado na cidade de Penha, litoral de Santa Catarina o Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina. Para quem não é da região, a melhor forma de chegar é pegando um voo até Joinville (SC) e de lá seguir até o litoral catarinense, a 70 Km do aeroporto.

Para pais e filhos: praia, mergulho com tartarugas e muito sol. Maragogi é uma das praias quentes para se aproveitar em julho, no inverno. Maragogi está entre os melhores destinos para curtir as férias com crianças no Nordeste do país.

Para pais e filhos: mais uma opção ótima no Brasil, o Beach Park é um famoso ponto turístico na região Nordeste, localizado na praia de Porto de Dunas. É hoje o maior parque aquático da América Latina e reúne opções de brinquedos e restaurantes para todos os gostos e idades, além de muitas opções de hotéis para quem não abre mão de um conforto. Para chegar é preciso pegar um voo para Fortaleza e, de lá, seguir de carro por cerca de 20km até a praia de Porto das Dunas.