Férias: 5 destinos para conhecer com as crianças

Quem tem criança em casa sabe como é complicado planejar uma viagem que inclua a família toda. Além do fator tempo, existe também o importante quesito afinidade. É claro que viagens com os pequenos incluem alguns desafios extras, mas a experiência não precisa ser estressante ou negativa. De forma geral, o período mais indicado é o das férias escolares, para que as crianças não faltem às aulas. Os meses de janeiro, julho e dezembro podem representar alta ou baixa temporada, dependendo do local e da estação do ano.
Além disso, para planejar uma viagem kid-friendly, não é necessário escolher um local 100% voltado para as crianças, nem apostar apenas em lugares famosos por seus parques temáticos. No entanto, ele precisa ter programas interessantes para todas as faixas etárias presentes no grupo.
Para ajudar os pais nessa missão, o buscador de voos TurismoCity (www.turismocity.com.br) listou cinco destinos incríveis e que garantem a diversão de pais e filhos. Confira:
Caldas Novas (Goiás).
Para pais e filhos: cidades históricas, praias, esportes, compras e, claro, complexos da Disney e Universal. Para encontrar passagens internacionais com promoções e preços mais baratos o recomendado é começar a busca 6 meses antes da data prevista para a viagem, explica Paula Rebouças, country manager do TurismoCity no Brasil.
Para pais e filhos: Localizado na cidade de Penha, litoral de Santa Catarina o Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina. Para quem não é da região, a melhor forma de chegar é pegando um voo até Joinville (SC) e de lá seguir até o litoral catarinense, a 70 Km do aeroporto.
Para pais e filhos: praia, mergulho com tartarugas e muito sol. Maragogi é uma das praias quentes para se aproveitar em julho, no inverno. Maragogi está entre os melhores destinos para curtir as férias com crianças no Nordeste do país.
Para pais e filhos: mais uma opção ótima no Brasil, o Beach Park é um famoso ponto turístico na região Nordeste, localizado na praia de Porto de Dunas. É hoje o maior parque aquático da América Latina e reúne opções de brinquedos e restaurantes para todos os gostos e idades, além de muitas opções de hotéis para quem não abre mão de um conforto. Para chegar é preciso pegar um voo para Fortaleza e, de lá, seguir de carro por cerca de 20km até a praia de Porto das Dunas.
Para pais e filhos: Localizada no estado de Goiás, Caldas Novas é famosa por sua estância de águas termais. É o destino perfeito para crianças que amam água. A cidade conta com dois parques aquáticos, garantindo diversão e tranquilidade para toda família.