Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
União

'Exagerado em casa' começa nesta quarta-feira e terá preços de até R$ 99,90

As compras serão feitas em uma loja online e os pedidos serão entregues na casa dos clientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 09:00

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 09:00

Exagerado em 2019
Exagerado em 2019 Crédito: Gilberto Moulin
Acontece de quarta-feira a domingo ( 15 a 19 de abril) o Exagerado. Se nas edições passadas, a feira de compras foi realizada no Pavilhão de Carapina, desta vez, por conta do coronavírus, o evento acontecerá de forma on-line. As compras serão feitas através do site www.meuexagerado.com.br, e os pedidos serão entregues na casa dos clientes. 
"Em todas as edições, a feira tem como objetivo fazer a economia capixaba girar. É um evento que explora experiências de compras, culinária, entretenimento, ações sociais e de sustentabilidade. E agora tudo mudou! O momento é sério, requer precauções e zelo, e por hora, para continuar salvando vidas, o evento físico está suspenso. Nos reinventamos mais uma vez para virar o jogo. Por isso criamos o Exagerado em casa", conta o organizador Victor de Castro. Para ele, a ação é mais um movimento para ajudar o pequeno empresário. "Se, pequenos negócios não quebram, reduzimos o desemprego. Vender é pensar não só no nosso próprio negócio, é pensar em que depende dele, na economia e na contribuição social.

Veja Também

Plataforma oferece vivências on-line: meditar com ovelhas e aula de mágica

Aulas de ioga e meditação na internet ajudam a enfrentar a quarentena

Guia da Vitamina D: como manter bons níveis do hormônio mesmo em quarentena

Dezenas de lojistas capixabas participarão da feira. As peças terão preço máximo de R$99,90 (exceto móveis e marcas selecionadas) e os pedidos serão entregues na casa dos clientes. Quem visitar a loja online poderá encontrar produtos de grifes como Animale, Farm, Reserva, Melissa, Vans, Schutz, Manolita, Origens, Konik, Balãozinho, entre outros. Confira alguns produtos que estarão à venda. 

Produtos em promoção no Exagerado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados