'Exagerado em casa' começa nesta quarta-feira e terá preços de até R$ 99,90

Acontece de quarta-feira a domingo ( 15 a 19 de abril) o Exagerado. Se nas edições passadas, a feira de compras foi realizada no Pavilhão de Carapina, desta vez, por conta do coronavírus, o evento acontecerá de forma on-line. As compras serão feitas através do site www.meuexagerado.com.br, e os pedidos serão entregues na casa dos clientes.

"Em todas as edições, a feira tem como objetivo fazer a economia capixaba girar. É um evento que explora experiências de compras, culinária, entretenimento, ações sociais e de sustentabilidade. E agora tudo mudou! O momento é sério, requer precauções e zelo, e por hora, para continuar salvando vidas, o evento físico está suspenso. Nos reinventamos mais uma vez para virar o jogo. Por isso criamos o Exagerado em casa", conta o organizador Victor de Castro. Para ele, a ação é mais um movimento para ajudar o pequeno empresário. "Se, pequenos negócios não quebram, reduzimos o desemprego. Vender é pensar não só no nosso próprio negócio, é pensar em que depende dele, na economia e na contribuição social.