Em Lisboa: 'As pessoas estão com medo', diz capixaba sobre coronavírus

A advogada Ana Carolina Boldrini diz que a situação em Lisboa é de muita melancolia e dúvidas sobre os próximos dias. A Europa inteira está passando por uma recessão muito forte e não sabemos até onde isso vai, estamos sem estimativas. As pessoas estão com muito medo de como os efeitos dessa pandemia vão reverberar nos próximos meses. Todas as escolas foram fechadas, a maioria dos comércios também, e as pessoas deixaram de sair de casa. Praias foram interditadas; Shows, conferências acadêmicas, protestos e até os happy hours das sextas-feiras estão suspensos. As aglomerações estão proibidas, conta. Para ela é preciso deixar as polarizações e visões políticas de lado para encarar o fato que é um só: o vírus é real; a pandemia é real. "É preciso ter empatia.
Qual a sensação por ai?
É de muita melancolia e dúvida sobre os próximos dias. A Europa inteira está passando por uma recessão muito forte e não sabemos até onde isso vai, estamos sem estimativas. As pessoas estão com muito medo de como os efeitos dessa pandemia vão reverberar nos próximos meses.
Você tem saído de casa?
Não. Nós já estávamos saindo somente para o que fosse muito necessário desde a última sexta-feira. Porém, no fim de semana, várias medidas foram tomadas como todas as escolas foram fechadas e a maioria dos comércios também. As pessoas, portanto, deixaram de sair.
Como tem sido em relação ao trabalho/estudo?
A faculdade em que estudo encerrou todas as atividades letivas, bibliotecas e salas de estudo desde o dia 10/03. Alguns professores estão dando aulas por vídeo conferência, mas, em geral, o ano letivo está suspenso até que se dê uma segunda ordem. Com relação ao trabalho, a maioria das empresas decretou o sistema de teletrabalho. Estamos todos em casa. Os trabalhadores independentes (freelancers, garçons/garçonetes, domésticas/os, etc.) são os que estão passando por maior aperto. Afinal, os serviços pararam e essas pessoas não tem nenhuma garantia! O Governo lançou um auxílio emergencial para esses trabalhadores. Eles podem requisitar em março, para receberem desde abril até junho.
Tem clima de pânico?
Não diria exatamente pânico, mas um clima de melancolia. Comparado ao restante da Europa, esse clima demorou a se instaurar em Portugal. Quarta-feira passada, assim que foram decretadas as primeiras medidas de isolamento, as praias estavam lotadas! As pessoas não estavam dimensionando o grau de perigo. No entanto, depois de muito trabalho de conscientização por parte das autoridades públicas e dos próprios cidadãos organizados, todos passaram a absorver mais a realidade.
Você está com medo?
Sim! Não exatamente por mim, mas pelos grupos de risco. O contágio é muito rápido e pouco conhecido. Me parece uma situação sem controle.
As ruas estão vazias? E o comércio?
Completamente. O comércio só funciona em alguns setores mais básicos como farmácias e supermercados. Mesmo assim, os idosos e outras pessoas em grupos de risco não saem de casa e têm se beneficiado da ajuda das juntas de freguesia (como chamam aqui algo parecido com as associações de bairro no Brasil) para terem mantimentos.
Algum evento cancelado?
Praticamente todos. Praias interditadas; Shows, conferências acadêmicas, protestos e até os happy hours das sextas-feiras estão suspensos. As aglomerações estão proibidas.
O que teria a dizer pra quem está aqui?
É que tudo aquilo que nós fizermos antes de sentirmos o efeito de uma pandemia pode parecer exagero ou alarmismo. É compreensível que o povo brasileiro não consiga dimensionar os impactos de um vírus que, há pouco tempo, estava tão distante - na China, ou na Europa. Entretanto, é preciso agora deixar as polarizações e visões políticas de lado para encarar o fato que é um só: o vírus é real; a pandemia é real. É preciso levar com seriedade e precaução para que o que acontece agora na Europa não seja replicado na América em proporções ainda maiores. É preciso ter empatia: mesmo que você não esteja em um grupo de risco, as suas atitudes podem prejudicar várias outras pessoas.