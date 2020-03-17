Em Lisboa: 'As pessoas estão com medo', diz capixaba sobre coronavírus

É que tudo aquilo que nós fizermos antes de sentirmos o efeito de uma pandemia pode parecer exagero ou alarmismo. É compreensível que o povo brasileiro não consiga dimensionar os impactos de um vírus que, há pouco tempo, estava tão distante - na China, ou na Europa. Entretanto, é preciso agora deixar as polarizações e visões políticas de lado para encarar o fato que é um só: o vírus é real; a pandemia é real. É preciso levar com seriedade e precaução para que o que acontece agora na Europa não seja replicado na América em proporções ainda maiores. É preciso ter empatia: mesmo que você não esteja em um grupo de risco, as suas atitudes podem prejudicar várias outras pessoas.