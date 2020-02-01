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Designer faz sucesso criando cabeças de Carnaval

Karin Pacheco é a responsável por fazer as peças que fazem sucesso entre as folionas de Vitória

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 21:51
A principal lembrança que Karin Pacheco, 54 anos, tem da folia são os bailes que aconteciam nos clubes. Eu mesma fazia as minhas fantasias. Era incrível!. A paixão pela festa é tanta que ela acabou transformando em negócio. A niteroiense, que mora em Vitória, é a responsável por fazer as cabeças de Carnaval que fazem sucesso entre as folionas. Eu sempre trabalhei com o Carnaval, sempre gostei de ajudar as escolas. Mas ano passado minha filha se casou e percebi que poderia ajudar com os custos da festa com o design de acessórios. Foi aí que dei um boom na produção, conta. Karin revela que gosta de fazer as peças como se fossem para destaques de escola de samba. Uso penas mais nobres, como de faisão e rabo de galo e pedrarias. Crio cabeças, ombreiras, golas e brincos. Confira os objetos.

Presente inesquecível.

O anel de platina que foi um presente da minha avó paterna, ainda em vida. Ela não tirava esse anel.
A cadeira de balanço. É um presente que ganhei quando tinha um ano dos meus pais. Ela me acompanhou em todas as mudanças.
O colar de pérolas que pertencia à minha mãe e é uma lembrança que guardo dela.
A boneca de pano foi um presente da minha avó materna. Ela fez essa boneca com uma meia, e eu fiquei encantada. Tem uma grande importância para mim como artesã.
O porquinho que comprei na minha lua de mel, em Maceió. A partir dele, comecei uma coleção desses objetos. Eu adoro.
A bicicleta de ferro que foi feita por um senhor, no calçadão de Guarapari, quando eu e meu marido começamos a namorar.

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