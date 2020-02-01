Designer faz sucesso criando cabeças de Carnaval

A principal lembrança que Karin Pacheco, 54 anos, tem da folia são os bailes que aconteciam nos clubes. Eu mesma fazia as minhas fantasias. Era incrível!. A paixão pela festa é tanta que ela acabou transformando em negócio. A niteroiense, que mora em Vitória, é a responsável por fazer as cabeças de Carnaval que fazem sucesso entre as folionas. Eu sempre trabalhei com o Carnaval, sempre gostei de ajudar as escolas. Mas ano passado minha filha se casou e percebi que poderia ajudar com os custos da festa com o design de acessórios. Foi aí que dei um boom na produção, conta. Karin revela que gosta de fazer as peças como se fossem para destaques de escola de samba. Uso penas mais nobres, como de faisão e rabo de galo e pedrarias. Crio cabeças, ombreiras, golas e brincos. Confira os objetos.