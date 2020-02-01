Designer faz sucesso criando cabeças de Carnaval

A principal lembrança que Karin Pacheco, 54 anos, tem da folia são os bailes que aconteciam nos clubes. Eu mesma fazia as minhas fantasias. Era incrível!. A paixão pela festa é tanta que ela acabou transformando em negócio. A niteroiense, que mora em Vitória, é a responsável por fazer as cabeças de Carnaval que fazem sucesso entre as folionas. Eu sempre trabalhei com o Carnaval, sempre gostei de ajudar as escolas. Mas ano passado minha filha se casou e percebi que poderia ajudar com os custos da festa com o design de acessórios. Foi aí que dei um boom na produção, conta. Karin revela que gosta de fazer as peças como se fossem para destaques de escola de samba. Uso penas mais nobres, como de faisão e rabo de galo e pedrarias. Crio cabeças, ombreiras, golas e brincos. Confira os objetos.
Presente inesquecível.
O anel de platina que foi um presente da minha avó paterna, ainda em vida. Ela não tirava esse anel.
A cadeira de balanço. É um presente que ganhei quando tinha um ano dos meus pais. Ela me acompanhou em todas as mudanças.
O colar de pérolas que pertencia à minha mãe e é uma lembrança que guardo dela.
A boneca de pano foi um presente da minha avó materna. Ela fez essa boneca com uma meia, e eu fiquei encantada. Tem uma grande importância para mim como artesã.
O porquinho que comprei na minha lua de mel, em Maceió. A partir dele, comecei uma coleção desses objetos. Eu adoro.
A bicicleta de ferro que foi feita por um senhor, no calçadão de Guarapari, quando eu e meu marido começamos a namorar.