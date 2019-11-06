Dança afro-brasileira transforma a vida de capixaba do Centro de Vitória

Foi na dança que a capixaba Izabella Azevedo encontrou a felicidade. Ela conta que começou no balé, mas acabou se apaixonando pelas especialidade afro-brasileira e samba. "Tudo começou quando participei de um projeto social na Gruta da Onça, no Centro de Vitória. Fui para fazer balé e me apaixonei pela dança", conta.
A história de Izabella é apenas uma das que serão contadas neste sábado no programa especial "Somos Capixabas", exibido às 14h30, na TV Gazeta. Ela falará um pouco sobre sua relação com a dança afro-brasileira. "A dança afro mostrou a minha realidade - o que é ser uma negra de verdade, pessoa de personalidade e atitude. Além dos vários caminhos relacionados a cultura, diversidade e aprendizado", conta.
Para a capixaba a dança representa a espiritualidade. "Me orgulho bastante da dança afro, porque aprendei a valorizar. Quando coloco a roupa, as pessoas não me olham com preconceito. Me encontrei como mulher negra. A dança é tudo para mim", diz orgulhosa.