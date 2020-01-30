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Turismo

Costa Central da Califórnia foi eleita como destino em 2020

Selecionada como destino pela revista Travel+Leisure, a região guarda muitas surpresas para os visitantes

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 16:51
A Califórnia tem muitos destinos icônicos e prestigiados por turistas como San Francisco, San Diego e Los Angeles. Porém, o estado, que tem uma geografia diversa e é muito grande em sua extensão, ainda guarda algumas surpresas. A Costa Central é uma delas, apesar de já ser conhecida, principalmente por quem faz a viagem pela estrada Highway 1, a área tem ganhado cada vez mais visibilidade. Recentemente, foi selecionada como um dos melhores lugares para se visitar em 2020 pela revista Travel+Leisure e algumas cidades da região também figuraram em outras listas importantes neste começo de ano.
A lista de 52 lugares para se visitar em 2020 do New York Times colocou a cidade de Paso Robles em 6º lugar. Já a revista Forbes incluiu Monterey, cenário da famosa série de TV Big Little Lies, entre os 20 Top Destinations para 2020. Saiba mais sobre a Costa Central da Califórnia e porque ela é tendência em 2020:
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
Monterey, além de ter sido cenário para a série de sucesso da HBO, também abriga um aquário eleito por diversas vezes o melhor dos Estados Unidos e investe em campanhas de preservação do ambiente marítimo para turistas e moradores.
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
A cidade vizinha, Carmel, é a escolha ideal para quem está em busca de conforto e elegância. Além de abrigar incríveis resorts, o centro da cidade é repleto de opções gastronômicas e de lojas com produtos locais e únicos.
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
Além disso, o trajeto entre Monterey e Carmel pode ser feito pela 17-Mile Drive, ou Estrada das 17 milhas, um trecho fechado de rodovia com muitos mirantes para observação da paisagem e que é, também, o endereço do famoso campo de golfe de Pebble Beach.
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
A região de Big Sur é conhecida como o trecho mais cênico da Highway 1 e é parada obrigatória para fotos. Ali também há opções de hospedagem e gastronomia, como o luxuoso Post Ranch Inn, que oferece aos hóspedes uma experiência de relaxamento e imersão na natureza.
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
Apelidada de Riviera americana pelo estilo de arquitetura europeu, com flores no telhado das casinhas brancas, e pelas pequenas ruas charmosas, Santa Barbara também é repleta de lojas e restaurantes para todos os gostos, como o The Lark e o Sama Sama, reconhecidos pelo Guia Michelin. E, no bairro chamado Funk Zone, existe uma variedade de cervejarias e salas de degustação de vinhos.
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
Ainda na Costa Central existem cidades um pouco menores, mas igualmente charmosas. San Luis Obispo, por exemplo, é uma cidade universitária, cheia de vida e que já foi eleita a mais feliz dos EUA. No mesmo condado, outras cidades como Cambria, um pequeno vilarejo à beira-mar com apenas seis mil habitantes, chamam atenção pelas praias e paisagens formadas por florestas de pinheiros.
Costa Central da Califórnia é destino nas férias Crédito: Divulgação/ Edelman
Mas, a Costa Central também tem regiões vinícolas, como Santa Ynez Valley e Paso Robles. Essa última tem se destacado entre os turistas também pela incrível instalação artística Sensorio, um enorme campo de luzes com a assinatura do artista plástico Bruce Munro.

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